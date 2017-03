Atrapan a una banda que usaba ropa especial para robar en tiendas en EEUU

Con chalecos hechos a medida para esconder mercancías y aparatos para engañar a los sistemas de seguridad, una banda de ladrones viajaba por Estados Unidos robando hasta 45.000 dólares de electrodomésticos en una sola misión.

La fiscalía de Nueva York acusó el miércoles a 12 personas de robar más de 10 millones de dólares en mercancías en 28 estados del país.

Una operación policial de 10 meses bautizada "Sticky fingers" (Dedos pegajosos) incautó más de 7,7 millones de dólares en mercancías de los hogares y cuentas bancarias de los acusados, y más de un millón en objetos robados, dijeron las autoridades.

Si bien preferían las mercancías electrónicas, también se interesaban por caros collares antipulgas robados de tiendas para animales, que como otros objetos obtenidos ilegalmente eran revendidos en los sitios Amazon o eBay, dijeron los fiscales.

El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, dijo que ésta era "una de las mayores operaciones jamás realizadas para destapar una banda que realizaba robos minoristas", un crimen que aseguró está en alza en Estados Unidos.

El crimen organizado cuesta a los minoristas hasta 30.000 millones de dólares al año, dijo.

Doce presuntos integrantes de la banda han sido acusados de 41 cargos y podrían ser sentenciados a entre ocho y 25 años de cárcel.

El jefe de la banda, Richard Rimbaugh, está preso y el juez le ha fijado una fianza de 500.000 dólares, dijo Schneiderman.

Rimbaugh, conocido como "el general", pagaba supuestamente a sus secuaces de 30% a 50% del valor de las mercancías robadas, y luego las revendía desde un negocio ilegal montado en su apartamento de Manhattan.

Athanasatos equipó a su personal con chalecos hechos a medida conocidos como "bazookas" en los cuales se embolsaban su contrabando.

Los integrantes de la banda son acusados de viajar por el país en "misiones", pasando boletas de avión, alquiler de coches y hoteles a sus jefes como en un negocio normal.

Dos de las grandes tiendas donde solían robar eran Staples y BestBuy.

La fiscalía dijo que usaban aparatos para desactivar las alarmas de seguridad y radios de onda corta para espiar la seguridad.

Cada integrante de la banda tenía un papel, con apodos como "capitán", "teniente" o "sargento", y podían robar hasta 45.000 dólares en una sola misión. Su objetivo eran productos de alto valor que podían ser revendidos.

Mientras la policía estaba en el apartamento de Rimbaugh en Manhattan, llegó el cartero con otras cinco cajas de mercaderías robadas, contó Schneiderman.

We've busted one of the largest retail theft rings, which stole $12M+ from stores including @Staples, @officedepot & @BestBuy in 28 states pic.twitter.com/mxnkIrsJWr