Aumentan en Estados Unidos los casos de clamidia, gonorrea y sífilis

Las estadísticas de tres enfermedades de transmisión sexual, clamidia, gonorrea y sífilis, han aumentado por quinto año consecutivo en Estados Unidos, según un informe de los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) difundido este martes.

De acuerdo a esta agencia federal, con sede en Atlanta (Georgia), durante el año 2018 se registraron un total de 2,4 millones de casos de estas tres enfermedades combinadas, una cifra que representa un nuevo récord desde que empezó la contabilidad de estos casos en EEUU.

En el caso de clamidia, el año pasado se registraron un total de 1,8 millones de casos, un incremento del 3 % respecto a 2017 y del 19 % ante los datos de 2014, según los CDC.

"Las tasas de clamidia reportadas son más altas entre adolescentes y adultos jóvenes. En 2018, casi dos tercios de todos los casos de clamidia reportados ocurrieron en personas entre los 15 y 24 años", precisó la agencia federal.

En el caso de la gonorrea, en 2018 los casos sumaron 583.405, lo que supone una subida del 5 % en relación al año anterior y del 82,6 % "desde el mínimo histórico en 2009", se lee en el reporte, en que se destaca la "progresiva resistencia" que ha desarrollado esta bacteria a los tratamientos a base de antibióticos.

"En 2018, se calcula que más de la mitad de todas las infecciones eran resistentes a por lo menos un antibiótico", precisó el reporte de los CDC.

En lo que respecta a la sífilis, y sumando todas sus fases, han sido más de 115.000 los casos registrados en 2018, más del 13 % que el año anterior y el más alto desde 1991, cuando se contabilizaron más de 128.000 casos.

En lo que respecta a la sífilis primaria y secundaria, que son las etapas más contagiosas de esta enfermedad, los casos sumaron más de 35.000, es decir el 71 % por encima de las estadísticas de 2014.

New CDC Report: STDs continue to rise in the US. The most concerning threat is newborn deaths from #syphilis. Dr. Bolan’s call to action ➡️ https://t.co/yNdhXpixD1 #STDreport pic.twitter.com/niYmP5xM9W