Hallan 2 cachorros de tigre en una bañera en Austria

Dos cachorros de tigre fueron hallados en una bañera en el apartamento de una mujer eslovaca en el este de Austria, informó la policía el viernes.

Los tigrecillos fueron descubiertos debido a denuncias anónimas recibidas por una sociedad protectora de animales. Los hallaron en una bañera debajo de una lámpara de calefacción en la vivienda en Hainburg, cerca de la frontera con Eslovaquia.

Una clínica veterinaria examinó a los cachorros y las autoridades buscaban un alojamiento permanente. No estaba claro en principio por qué la mujer de 34 años tenía los cachorros en su apartamento.

Aus der Kategorie „ungewöhnliche Amtshandlungen“ berichten die Kollegen aus Hainburg am #TagderKatze: Durch Hinweise aus der Bevölkerung an den Tierschutzverein, wurden zwei Tigerbabys in einer Wohnung entdeckt. Sie wurden dann untersucht & an eine Pflegestelle abgegeben. pic.twitter.com/qRCxsUwje9