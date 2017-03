Autobús antitransexuales provoca polémica e investigación en España

Un fiscal en Madrid lanzó el miércoles una investigación "urgente" por una campaña de una organización conservadora que generó una enorme polémica al fletar un autobús para recorrer España con un mensaje contra los derechos de los transexuales.

"Los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo", dice el mensaje en grandes letras blancas sobre el costado del autobús naranja, que comenzó a circular el lunes por Madrid.

Fletado por la organización HazteOir, el autobús es parte de una campaña del grupo contra la promoción del derecho a la libertad sexual o de género.

El autobús tenía previsto dirigirse posteriormente a otras ciudades españolas, pero las autoridades de Madrid ordenaron inmovilizarlo ante la posibilidad de que existiera algún delito.

El fiscal superior de Madrid inició la investigación contra la organización para determinar si incurrió en un "delito de odio", al tiempo que solicitó a un juez mantener detenido el vehículo, según anunció en un comunicado.

La medida busca evitar, explicó el texto, el "riesgo de perpetuación de la comisión del delito así como de la alteración de la paz pública y de creación de un sentimiento de inseguridad o temor entre las personas por razón de su identidad u orientación sexual".

La campaña con el autobús generó un aluvión de críticas.

"Lo que está claro es que los de HazteOir, aunque tengan pene y vagina, no tienen cerebro y tampoco tienen corazón", dijo en una entrevista en televisión Pablo Iglesias, líder del partido de izquierda radical Podemos.

Javier Maroto, un diputado del gobernante Partido Popular (PP, derecha), fustigó también lo que llevó "impresentable campaña a favor del odio" contra lesbianas, gays, bi y trans (LGBT).

HazteOir indicó el miércoles que intentaba recuperar el autobús, mientras que un grupo de veinte personas protestó frente al Ayuntamiento de Madrid.

Gerardo, un jubilado de 71 años que rehusó dar su apellido, afirmó a la AFP que se unió a la manifestación para defender la libertad de expresión, al igual que lo hacen los que promueven el derechos a la identidad de género en las escuelas.

"Tenemos el derecho de educar a nuestros hijos según nuestro pensamiento. ¿Por qué nos tienen que imponer su criterio?", se preguntó. "No me parece bien que a nuestros hijos les enseñen este tipo de ideología, que cada uno puede elegir su sexo. No es normal", abundó.

Alrededor de una decena de regiones autónomas en España han adoptado leyes contra la discriminación de los transexuales.

Activistas hacen campaña a favor de una ley nacional que prohíba la discriminación por orientación o identidad sexual.

Dicha ley serviría al colectivo LGBT para protegerse "de este tipo de manifestaciones independientemente del territorio en el que nos encontremos", indicó en un comunicado Mané Fernández Noriega, portavoz de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales.