Autor de la masacre racista en EEUU: "no lamento lo que hice"

El supremacista blanco Dylann Roof, autor de una masacre racista en el sureste de Estados Unidos donde murieron nueve personas, dijo que no lamenta haber matado gente inocente en una nota leída este miércoles en la fase del juicio que definirá su sentencia.

El joven de 22 años, que llegó al tribunal federal en Charleston, en Carolina del Sur, sin llevar esposas y vestido con un suéter gris, se defiende a sí mismo en esta segunda etapa del juicio federal donde un jurado evaluará si lo condena a muerte o a cadena perpetua.

El mismo jurado lo halló culpable el mes pasado de los 33 cargos de los que se le acusaba, entre ellos crímenes de odio que derivaron en muertes, por la masacre el 17 de junio de 2015 en la iglesia Madre Emanuel de Charleston, frecuentada mayormente por la comunidad negra.

" Quiero dejar claro que no lamento lo que hice", escribió Roof en una nota escrita en la cárcel ese año y leída por la fiscalía en su alegato de apertura. " No lamento no haber soltado una lágrima por la gente inocente a la que maté".

" Sí lo lamento por los niños blancos inocentes que están forzados a vivir en este país enfermo y lo lamento por las personas blancas inocentes que mueren diariamente a manos de las razas inferiores".

Luego, cuando tocó su turno de pronunciar un alegato de apertura en su propia defensa, Roof contradijo la línea de defensa de sus abogados, quienes en varias ocasiones intentaron argumentar desequilibrios mentales para mitigar la sentencia y conseguir la cadena perpetua.

" Me quise defender a mí mismo para evitar que mis abogados presenten (evidencia) de problemas mentales", dijo Roof. "No tengo ningún problema psicológico".

Poco antes, el fiscal Nathan Williams había dicho que los "horrendos actos" de Roof "justifican la pena de muerte".

" Él los mató por el color de su piel, porque pensaba que eran menos que gente", argumentó.

En una audiencia la semana pasada, Roof había dicho que no tenía intención de llamar a ningún testigo al estrado. En cambio, la fiscalía planea convocar a más de 30 testigos, entre sobrevivientes y familiares de las víctimas.

Durante la primera fase de su juicio, la corte vio el video de la confesión que hizo Roof tras su arresto al día siguiente del ataque. En ella, el joven justificaba sus acciones como una represalia por los supuestos crímenes cometidos por los negros contra los blancos.

" Alguien tenía que hacerlo porque, sabes, los negros están matando a los blancos todo el tiempo en la calle y están violando a las mujeres blancas", decía Roof, calmado y sin mostrar emociones, al oficial del FBI que lo interrogaba.

Tres personas sobrevivieron al tiroteo en una iglesia que era símbolo de la lucha de los negros contra la esclavitud.