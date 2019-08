Autoridades de EEUU confirman que hay varios muertos por el tiroteo en Texas

Las autoridades de El Paso (Texas, EEU.UU.) confirmaron que hay varios muertos como consecuencia del tiroteo ocurrido este sábado en un centro comercial de esa ciudad.

La jefa de gabinete del alcalde de El Paso, Olivia Zepeda, confirmó a la cadena CNN que hay "múltiples fallecidos" en el tiroteo y los "sospechosos" están ya bajo custodia, sin ofrecer más detalles.

"Tiroteo en marcha. Manténganse alejados del área del centro comercial de Cielo Vista. La escena está todavía activa", escribió previamente la policía de El Paso en su cuenta de Twitter a las 12.30 hora local (17.30 GMT).

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure.

#Update: Just in - Video footage of police clearing out the entire Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas. Where a gunman who is still at large shot at least 18 people and one person dead in a #Walmart and on a parking lot. pic.twitter.com/tqb0iKwNmh