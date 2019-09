635x357 Bachelet, sobre polémica con Bolsonaro: "Me da pena por Brasil". Foto/EFE.

La expresidenta chilena Michelle Bachelet dijo que siente "pena por Brasil" al referirse a la reciente polémica con el mandatario Jair Bolsonaro, que elogió al dictador Augusto Pinochet y celebró la muerte del padre de la exgobernante.

"Si hay una persona que dice que en su país nunca hubo dictadura, que no hubo tortura, bueno, que diga que la muerte de mi padre por torturas permitió que (Chile) no fuera otra Cuba, la verdad es que me da pena por Brasil", sostuvo Bachelet en una entrevista con Televisión Nacional de Chile (TVN).

A comienzos de septiembre, Bachelet entregó un balance de su gestión como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, cargo que ocupa desde hace un año, en el que denunció la reducción de los espacios democráticos y "un marcado aumento de la violencia policial" en Brasil.

Estas declaraciones no gustaron a Bolsonaro, que arremetió contra Bachelet realzando la figura de Pinochet e incluso la atacó en el ámbito personal al referirse a su padre, un general de aviación leal al presidente Salvador Allende que fue torturado y murió poco después del golpe de Estado de 1973.

"Si no fuera por el personal de (Augusto) Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre, hoy Chile sería una Cuba", dijo Bolsonaro.

En la entrevista, que TVN emitirá este domingo por la noche y de la cual el diario La Tercera adelanta algunos fragmentos, la alta comisionada de la ONU subrayó que la reducción del espacio democrático no se ha producido solo en Brasil, sino que es algo que "está en muchas partes del mundo".

Sobre su papel en la crisis venezolana, Bachelet dijo que muchos la veían como "la virgen María" y creían que con su visita al país iba a ocurrir un "milagro" para acabar con la crisis humanitaria, algo que está fuera de sus funciones en la ONU.

"Soy alta comisionada y quiero mantener mi relación con el Estado venezolano para seguir trabajando y para ayudarlos a resolver la situación crítica de derechos humanos (...) porque hay mucha gente que está allí, que no ha salido y que no lo está pasando bien", comentó.

Relacionado con este tema, también respondió al cantante español Miguel Bosé, que la instó a que "moviera sus nalgas" para visitar Venezuela.

"Yo sé que él no lo ha pasado bien en el último tiempo en su vida, ha tenido algunas dificultades personales, pero la verdad es que me sorprendió muchísimo, porque de nuevo, después me escribió disculpándose (...), pero insistiendo en lo mismo", señaló la expresidenta chilena, que gobernó en dos periodos: entre 2006 y 2010 y 2014 y 2018.