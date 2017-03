Balacera en club de Cincinnati deja un muerto y 15 heridos

Luego de una disputa entre varios hombres en un atiborrado club nocturno de Cincinnati, estalló una balacera el domingo por la madrugada que dejó una persona muerta y 15 heridas, informaron las autoridades.

Nadie ha sido detenido, pero no hay indicios de que el tiroteo en el club nocturno Cameo esté vinculado al terrorismo, agregaron las autoridades. El club tiene antecedentes de violencia con armas, añadieron.

El jefe de la policía de Cincinnati Eliot Isaac dijo que uno de los heridos estaba en "condición extremadamente crítica". Una portavoz del hospital dijo que dos víctimas estaban en condición crítica, pero no dio detalles.

Isaac identificó al fallecido como O'Bryan Spikes, de 27 años, y dijo que otras 15 personas resultaron heridas, algunas de las cuales ya fueron atendidas y dadas de alta.

A la 1:30 de la madrugada, la policía comenzó a recibir llamadas que reportaban disparos en el club ubicado cerca del río Ohio, al este del centro de Cincinnati. Isaac dijo que unas 200 personas estaban adentro del club bailando o escuchando música.

"Lo que sabemos hasta ahora en la investigación es que varios hombres del área tuvieron una disputa dentro del bar, y la situación empeoró y después varias personas comenzaron a disparar", dijo Isaacs. No estuvo claro cuantas personas dispararon.

Agregó que el club tiene porteros que registran a la gente antes de que entren y usan detectores de armas, pero la policía cree que varias armas acabaron dentro del club. La policía dijo que cuatro agentes de seguridad estaban en el estacionamiento del club y que algunos trataron infructuosamente de reanimar al hombre que luego murió.

La página de Cameo en Facebook dice que los viernes por la noche permite el ingreso de mayores de 18 años y los sábados son para mayores de 21 años.

No es el primer hecho de violencia con armas en el Cameo, incluso un tiroteo dentro del club en la celebración de Año Nuevo en 2015 y otro en el estacionamiento, en septiembre, dijo el administrador municipal Harry Black.

El club no respondió a un mensaje que le dejó The Associated Press el domingo por la mañana.

La capitana Kim Williams dijo que "hubo mucho caos, obviamente, al momento de los disparos".

"El sábado por la noche, es un público muy joven. Hemos tenido incidentes aquí en el pasado pero este es, por mucho, el peor", informó Williams.

En referencia a la conjetura inicial sobre la posibilidad de que el incidente fue un acto terrorista, el alcalde John Cranley dijo: "¿Cuál es la diferencia para las víctimas? Se disparó contra gente inocente".

El alcalde calificó el tiroteo de "inaceptable" y dijo que las autoridades trabajarían para hallar la manera de evitar este tipo de violencia.

El forense retiró un cadáver poco después de las 6 de la mañana. Agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) también acudieron al lugar.

Cinco de los heridos fueron tratados en el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati y luego fueron dados de alta, dijo la portavoz Kelly Martin. Agregó que dos personas estaban en condición crítica y otro par fue declarado en condición estable. No dijo las edades de las víctimas ni dio detalles de las heridas. Otros heridos fueron llevados o condujeron por sí mismos hasta otros nosocomios.

Las autoridades piden la colaboración de cualquier persona que pueda tener información sobre el incidente. Investigadores revisan si las cámaras de seguridad funcionaban al momento de la balacera, agregó Williams.