Banco estadounidense Capital One sufre robo de datos de 106 millones de clientes

El banco estadounidense Capital One Financial anunció el lunes que los datos personales de 106 millones de sus clientes estadounidenses y canadienses fueron robados recientemente y que el responsable fue detenido por el FBI.

La institución "determinó que una persona exterior tuvo acceso no autorizado (a su red) y obtuvo cierta información personal perteneciente a personas que solicitan productos relacionados con tarjetas de crédito bancarias o que desean obtener tarjetas de crédito Capital One", dijo el banco en un comunicado.

Alrededor de 100 millones de ciudadanos estadounidenses y casi seis millones de canadienses se vieron afectados, dijo la firma que sin embargo explicó que "no se ha robado ningún número de cuenta de tarjeta de crédito o información para conectarse a cuentas bancarias. El 99% de los números de seguridad social no se han visto comprometidos".

La información obtenida ilegalmente abarca desde nombres, direcciones, código postal, número de teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento o ingresos declarados.

La hacker, que utilizó una falla en un servidor de la nube de Capital One, también obtuvo información parcial sobre los titulares de tarjetas de crédito, como el historial de pagos, el saldo actual y cómo contactarlos.

Se robaron alrededor de 140.000 números de seguridad social y 80.000 números de cuentas bancarias.

Para los clientes canadienses, casi un millón de números de seguro social fueron pirateados, dice Capital One.

"Creemos, según nuestro análisis, que es poco probable que la información robada se haya utilizado para cometer fraude o haya sido difundida", dijo Capital One, que prometió "seguir investigando".

