Bill Clinton visita Puerto Rico, aún a oscuras a dos meses del huracán

El expresidente estadounidense Bill Clinton visitó este lunes Puerto Rico, que aún está a oscuras y batalla con el éxodo y el desempleo derivados de la destrucción que dejó hace dos meses el huracán María.

Clinton reclamó que el Congreso federal proporcione más dinero a este territorio de Estados Unidos.

"El Congreso debe dar más dinero, pues las necesidades a largo plazo no se alcanzan con la economía interna", dijo el exmandatario durante una visita a los municipios de Canóvanas y Loíza, ambos en el nordeste de Puerto Rico.

La Fundación Clinton anunció por escrito que envió a esta isla de 3,4 millones de habitantes 76 toneladas de medicinas y equipos médicos.

La semana pasada, Puerto Rico pidió a Washington 94.000 millones de dólares en ayuda para recuperarse de los ataques de María el 20 de septiembre y del huracán Irma dos semanas antes.

Para este lunes, la producción de energía en Puerto Rico estaba en su 42%, informó el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González, quien asumió el cargo el pasado viernes después de la salida de Ricardo Ramos en medio de un escándalo de corrupción.

La prolongada falta de energía ha generado dos problemas graves en la isla: el éxodo de más de 140.000 personas en los últimos dos meses, y la pérdida de miles de puestos laborales por la parálisis a la que están sometidas muchas empresas.

El secretario del Trabajo de Puerto Rico, Carlos Saavedra Gutiérrez, cifró la semana pasada en 29.000 las personas que se quedaron desempleadas luego de María.

A esto se suma la pérdida de 31.600 puestos de trabajo, que probablemente no vuelvan a recuperarse, a consecuencia del cierre de negocios.

"Lamentablemente, miles de ciudadanos han perdido sus empleos a causa de los huracanes Irma y María y el reto que enfrentamos como gobierno y como sociedad es enorme para reactivar la economía de Puerto Rico", reconoció Saavedra Gutiérrez.

"Sin luz no podemos hablar de que nos hemos recuperado, pues si los hospitales no funcionan, si los médicos privados no funcionan, los comercios-empresas no pueden funcionar", aseguró a la AFP la economista Martha Quiñones Domínguez.

"Así que cuando llegue la luz al 75% de las áreas y municipios podemos hablar de recuperación".

Además, la catedrática de la Universidad de Puerto Rico opinó que el gobierno debe ser más eficiente supervisando la entrega de suministros, pues los acaparadores están destruyendo a los pequeños comerciantes.

Quiñones Domínguez, expresidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, refirió también que si las escuelas no funcionan a plenitud, los padres no pueden ir a trabajar pues tienen los niños en las casas.

Se espera que este martes entren en función poco más de 1.000 escuelas, después de reclamos de las organizaciones de docentes que temían que la falta de clases incrementara el éxodo.

Por otra parte, las fuerzas militares de Estados Unidos que acudieron para atender la emergencia han comenzado su retirada, incluido el barco hospital de la Armada USS Comfort.

El director para Puerto Rico y el Caribe de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Alejandro de la Campa, dijo este lunes que en la isla todavía están desplegados más de 6.000 empleados federales. En el punto más alto de la crisis, había desplegados unos 10.000 empleados federales.