Bolivia celebrará su independencia entre críticas a la reelección de Morales

Bolivia conmemorará este 6 de agosto 193 años de su independencia con los actos centrales en Potosí (sudeste), en medio de las críticas de grupos detractores a la reelección del presidente del país, Evo Morales, que anunciaron se manifestarían durante la celebración de la independencia.

Potosí, considerada una de las ciudades más grandes del mundo en tiempos de la Colonia española, acogerá por primera vez desde la independencia del país una sesión del Legislativo boliviano.

En declaraciones efectuadas al canal estatal, el gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, negó que exista algún ambiente de "tensión" con sectores críticos a reelección de Morales y atribuyó esas versiones a algunas informaciones de los medios de comunicación.

"Aquí no hay tensión, no hay pelea, no hay enfrentamiento", indicó el gobernador potosino.

Morales, en un video institucional publicado este fin de semana en su cuenta de Facebook, destacó que este 6 de agosto encuentra a Bolivia como un país "digno, con progreso y crecimiento" e hizo un llamado para trabajar con unidad para mantener y mejorar la economía del país.

Por otro lado, se espera que medio millar de activistas contrarios a la reelección de Morales lleguen de distintas regiones del país lleguen a Potosí con el objetivo de participar en el desfile cívico.

Estos grupos piden el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, que negó la posibilidad de reformar la Constitución para autorizar al jefe de Estado presentarse a una nueva reelección.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC), con un fallo emitido el año pasado, habilitó a Morales considerando que las restricciones constitucionales contra la reelección presidencial vulneraban su derecho a ser elegido y del pueblo a elegirlo.

Ante este escenario las autoridades bolivianas han garantizado los espacios de expresión a los grupos contrarios a la reelección presidencial en tanto no generen conflictos.

Las actos por las fiestas patrias comenzarán el lunes con la presentación de ofrendas florales, una ceremonia interreligiosa con la presencia del cardenal boliviano Toribio Ticona, oriundo de esa región, además del "te deum" católico en la catedral de la ciudad al que se prevé asista Morales.

Posterior a ello se instalará la Sesión de Honor del Congreso del país en la que el mandatario ofrecerá un mensaje, seguido de un desfile en el que participarán militares, civiles y organizaciones indígenas.

Es habitual que Morales, durante el mensaje del 6 de agosto, emita un discurso en el que dé algunas cifras sobre la situación del país.

Esta intervención suele ser más breve que el que brinda cada 22 de enero día en que se conmemora la creación del Estado Plurinacional.

Bolivia nació a la vida republicana el 6 de agosto de 1825, tras alcanzar su independencia de España, y fue refundada con una nueva constitución por Morales en 2009.

Horas previas a las fiestas patrias, Potosí, situada a 3.976 metros sobre el nivel del mar, ha reportado temperaturas bajo cero y una fuerte nevada durante el fin de semana que ha puesto un matiz diferente a su aspecto habitual.