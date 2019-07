635x357 Bolsonaro: líderes mundiales no pueden opinar de temas ambientales de Brasil. Foto/@jairbolsonaro.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este jueves que líderes de otros países no tienen autoridad para emitir una opinión sobre los temas ambientales en el país suramericano.

El mandatario brasileño habló sobre las discusiones que se llevaron a cabo sobre el tema ambiental en la Cumbre del G20 y reiteró que otros países no tienen autoridad para cuestionar a Brasil.

"Ya sobrevolé Europa dos veces y no encontré un kilómetro cuadrado de bosque en la región. Por lo que no tienen autoridad para hablar de este tema con nosotros", precisó Bolsonaro, en declaraciones citadas por la estatal de noticias Agencia Brasil, durante un desayuno que sostuvo con varios parlamentarios que apoyan al sector agropecuario y que se conocen como la bancada ruralista.

Durante el encuentro, Bolsonaro recordó las reuniones que sostuvo con el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, durante la Cumbre del G20 y la invitación que les hizo para sobrevolar el Amazonas.

Francia ha sido uno de los países más reticentes al tratado con el Mercosur desde el inicio de las negociaciones y, esta semana, el ministro de Transición Ecológica y Solidaria, François de Rugy, reiteró que el acuerdo "no ha sido ratificado aún" y dijo que "no lo será" si Brasil "no respeta sus compromisos" en materia ecológica.

En el desayuno, el ultraderechista también reiteró su "lealtad" a la bancada ruralista.

"Como diputado, el 100 % del tiempo, he votado acompañando a la bancada ruralista, y ustedes saben que votar con la bancada ruralista es casi como un parto de un rinoceronte, recibiendo críticas de la prensa, de organizaciones no gubernamentales y gobiernos de otros países", precisó el ultraderechista.

Desde que llegó al poder, Bolsonaro ha prometido, entre otras cosas, que no delimitará nuevas reservas para los indios y que autorizará las explotaciones mineras y agrícolas en sus tierras.

En Brasil existen unas 600 reservas indígenas, equivalentes al 13 % del territorio nacional, pero otras muchas zonas reclamadas por diferentes etnias aún están a la espera de ser delimitadas legalmente.