Bomberos: 24 personas quedan atascadas en montaña rusa en EEUU

Un total de 24 pasajeros quedaron suspendidos al atascarse la montaña rusa de un parque de diversiones a las afueras de Washington D.C., indicaron las autoridades.

El portavoz del Departamento de Bomberos del condado Prince George, Mark Brady, informó vía Twitter que los pasajeros quedaron atascados alrededor de las 5:30 p.m. del jueves en Six Flags America, en Largo, Maryland.

El departamento de bomberos voluntarios de Berwyn Heights indicó en un tuit que los vagones del paseo Joker's Jins se encuentran a unos 30 metros (100 pies) del suelo. Video captado desde un helicóptero por WJLA-TV muestra seis vagones suspendidos.

Brady dice que al parecer no hay angustia entre los pasajeros y destacó que el equipo de trabajo en las alturas del departamento ya elabora un plan de rescate.

En agosto de 2014, otros 24 pasajeros quedaron atascados en la misma atracción.

Los representantes de Six Flags no han respondido a una llamada telefónica hecha en busca de comentarios.

PGFD video from scene at @SixFlagsDC High Angle Rescue. Everybody is doing good on board stalled car. Rescues starting. pic.twitter.com/aStBHoeMAf