Boris Johnson provoca ira con comentarios sobre la burka

El presidente del Partido Conservador británico pidió el martes al ex ministro del Exterior, Boris Johnson, que se disculpe por una columna en la cual escribió que las mujeres que visten la burka parecen “buzones” y ladrones de bancos.

Johnson escribió una columna para el diario Daily Telegraph del lunes en la cual dijo que se oponía a prohibir la burka y otras vestimentas que cubren el rostro, pero que era “absolutamente ridículo que la gente opte por aparecer en público con aspecto de buzones”.

Su columna provocó críticas de grupos musulmanes y de otros políticos, incluso conservadores.

Mohamed Sheikh, fundador del Foro Musulmán Conservador, dijo que el artículo de Johnson estaba “totalmente fuera de lugar”.

El ministro para Medio Oriente, Alistair Burt, criticó a Johnson por declaraciones que “mucha gente consideraría ofensivas”.

El presidente del partido, Brandon Lewis, tuiteó que coincidía con Burt y había pedido a Johnson que se disculpara.

El ex ministro y ex alcalde de Londres es uno de los políticos más conocidos de Gran Bretaña. Renunció como canciller en julio y acusó a la primera ministra Theresa May de matar “el sueño del Brexit” con su plan de mantener relaciones económicas estrechas con la Unión Europea una vez que el país se retire del bloque en marzo.

La renuncia consolidó el liderazgo de Johnson en el ala pro-Brexit del partido, profundamente dividido en su actitud hacia la UE.

Muchos esperan que May enfrente un desafío a su conducción si no mejoran las negociaciones del Brexit, y Johnson aparece como una de las figuras para reemplazarla. Algunos sospechan que la intención de su columna sobre la burka es atraer a la derecha partidaria.

Sayeeda Warsi, miembro conservador de la Cámara de los Lores, dijo que Johnson usa las mujeres musulmanas como un “balón de fútbol conveniente para tratar de mejorar sus cifras en las encuestas”.

“Esas declaraciones ofensivas responden a una política astuta”, dijo. “Boris sabía el efecto y el impacto que tendría esta política de sobreentendidos”.