Arrestan a otro aliado del presidente Michel Temer en Brasil

635x357 Geddel Vieira Lima fue ministro para asuntos legislativos hasta noviembre. MAURICIO SAVARESE (Associated Press)

La policía de Brasil arrestó el lunes a un cercano aliado del presidente Michel Temer bajo sospecha de obstrucción de la justicia debido a que supuestamente intentó impedir acuerdos entre acusados y la fiscalía que podrían hundir aún más al gobierno, que de antemano enfrenta un gigantesco escándalo de corrupción.

Geddel Vieira Lima fue ministro para asuntos legislativos hasta noviembre, cuando presentó su renuncia después de que otro ministro lo acusó de tráfico de influencias. Vieira es amigo cercano de Temer desde hace décadas y está implicado en varios escándalos de corrupción.

Los fiscales federales dijeron en un comunicado que Vieira había intentado conseguir el silencio del expresidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, y del operador Lucio Funaro, quienes recaudaron recursos para el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, al que pertenece Temer. Los fiscales acusan a Lima del pago de sobornos.

En su decisión para ordenar el arresto de Vieira, el juez federal Vallisney de Souza Oliveira dijo que éste podría estar ocultando hasta 6 millones de dólares en supuestos pagos de coimas de Funaro.

El abogado del exministro no respondió de momento las llamadas de The Associated Press para que hiciera declaraciones.

Los fiscales alegan que Vieira se aseguró de que Cunha y Funaro recibieran sobornos y que llamó en repetidas ocasiones a la esposa de Funaro para preguntarle si tenía intenciones de llegar a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía.

Temer, cuyos índices de popularidad están por debajo del 10%, ya está en riesgo de ser suspendido como presidente en caso de que la cámara baja autorice una pesquisa en su contra por corrupción. Se requeriría la aprobación de dos terceras partes de la cámara de diputados, para enviar el caso a la Suprema Corte. Se prevé que la votación se lleve a cabo a finales de julio.

El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, también investiga a Temer por otros dos cargos: obstrucción de la justicia y asociación delictuosa. Gran parte de la evidencia proviene de los acuerdos que algunos acusados han negociado con la fiscalía.

Vieira es el segundo ex miembro del gabinete de Temer en ser arrestado en menos de un mes. Hace dos semanas, el exministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves, fue encarcelado por nexos con una supuesta red de corrupción en torno a la construcción de un estadio de fútbol para el Mundial de 2014.

También el lunes, la comisión de ética de la presidencia abrió una indagación a los ministros de Comunicaciones y Comercio de Temer, quienes han sido acusados de corrupción pero niegan haber incurrido en cualquier irregularidad.

La comisión no cuenta con la autoridad para removerlos del cargo, pero las pesquisas representan un nuevo golpe para el gobierno de Temer.