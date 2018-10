635x357 Brasil: Bolsonaro no irá a debate previo a segunda vuelta. MAURICIO SAVARESE (Associated Press)

El puntero en las preferencias de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil anunció el miércoles que no asistirá al primer debate televisivo previo a los comicios del 28 de octubre debido a que continúa recuperándose después de que fue apuñalado hace un mes.

Los médicos del candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro dijeron que no está en condiciones de asistir al debate del jueves. Se ha ausentado de otros debates desde que fue apuñalado el 6 de septiembre durante un evento de campaña antes de la primera vuelta de los comicios presidenciales.

Bolsonaro, quien fue dado de alta del hospital el 29 de septiembre, obtuvo el 46% de los votos en la primera vuelta del domingo pasado, seguido por el izquierdista Fernando Haddad con el 26%. Ambos avanzaron a la segunda vuelta.

Los médicos de Bolsonaro dijeron que se le practicará otra evaluación física al candidato el 18 de octubre y a partir de los resultados se decidirá si podrá asistir a los debates restantes.

No es obligatorio que los candidatos presidenciales participen en los debates.

Haddad comentó a los medios de comunicación que, de ser necesario, está dispuesto a ir al hospital para debatir con Bolsonaro.

“Tiene que debatir. Estoy dispuesto a ir a un hospital para debatir con él”, aseveró Haddad. “Dijo que no quiere estar bajo estrés. No lo voy a estresar. Hablaré con toda la calma que me sea posible. No alzaré la voz. Ni siquiera lo veré a los ojos si es algo que le preocupa”.

En tanto, Bolsonaro tuiteó que Haddad era un “títere de un ladrón encarcelado”, en alusión al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Pronto te llegará tu hora”, escribió el exoficial del ejército a Haddad.

A Lula se le impidió postularse para la presidencia debido a que cumple una condena en prisión por corrupción y eligió a Haddad para reemplazarlo en la boleta del Partido de los Trabajadores.

El jueves pasado, mientras seis de los candidatos presidenciales asistieron a un debate de la televisora Globo, Bolsonaro dio una entrevista a la competidora Record. Desde que ganó la primera vuelta, el candidato se ha expresado principalmente a través de redes sociales y mediante entrevistas a medios con los que simpatiza.