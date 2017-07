Brasil: Cancillería sufre oleada de mensajes maliciosos

El Ministerio de Relaciones de Brasil se vio forzado a desconectarse de internet durante varias horas tras recibir una oleada de mensajes electrónicos sospechosos, informó la agencia el jueves.

En un comunicado, el Ministerio señaló que los técnicos desconectaron el internet después que varias direcciones de correo electrónico en su sistema recibieron un virus el jueves por la mañana. Agregó que el servicio fue restablecido posteriormente y no fue detectado ningún daño.

Dos empleados del Ministerio dijeron antes a The Associated Press que la desconexión había durado 10 horas. Revelaron la información a condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con la prensa.

No es el primer caso en que una agencia del gobierno toma medidas extremas para combatir a los hackers. En 2014, el Departamento de Estado norteamericano sacó de línea su sistema de correos electrónicos no confidenciales por varios días en un intento por impedir el acceso de intrusos persistentes.