Brasil: Transferirán a reos tras matanzas en prisiones

Funcionarios de seguridad de Brasil dijeron el martes que transferirán a instalaciones federales más seguras a varios presos responsables de una serie de matanzas ocurridas en los últimos días en prisiones.

La decisión es para aliviar la tensión en las cárceles en el estado de Amazonas, en el norte del país, donde murieron 55 reos en dos días de reyertas en cuatro diferentes instalaciones.

Un portavoz del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública confirmó el martes a The Associated Press que los responsables de los asesinatos en las prisiones serán transferidos. No quedó claro de inmediato cuantos presos serán trasladados.

El ministro de Justicia Sergio Moro dijo el lunes que enviará un equipo federal a Amazonas para reforzar la seguridad dentro de las prisiones. En el 2017, unos disturbios de varias semanas en el norte de Brasil dejaron más de 120 muertos.