La carrera para suceder a la primera ministra, Theresa May, se está convirtiendo en una batalla acerca de si Gran Bretaña debe abandonar la Unión Europea sin un acuerdo de divorcio, o sobre si eso desataría el caos económico y político.

Los conservadores de May se están recuperando luego de que el Partido Brexit ganase las elecciones al Parlamento Europeo en el país. La formación conservadora acabó en un humillante quinto puesto.

Esto llevó a muchos conservadores, incluyendo a los aspirantes a dirigir el partido Boris Johnson y Dominic Raab, a alegar que Gran Bretaña debe abandonar la UE según está previsto el 31 de octubre, aunque no haya aprobado un acuerdo de divorcio.

Otros dicen que una salida de este tipo sería imprudente.

El secretario de Exteriores, Jeremy Hunt, dijo el martes que intentar salir sin acuerdo llevaría al Parlamento a convocar elecciones generales, que “aniquilarían” a los conservadores luego de incumplir la promesa de supervisar un Brexit ordenado.

"Esto sería un suicidio político, no solo para mi sino para todos en el Partido Conservador”, alegó.

Pero otros candidatos apuntan que el éxito del Partido Brexit liderado por el veterano euroescéptico Nigel Farage muestra que Gran Bretaña debe dejar la UE a cualquier costo.

"En realidad, el suicidio político es no tener una ruptura limpia con la UE y no salir el 31 de octubre”, apuntaría la legisladora conservadora Esther McVey, que también quiere reemplazar a May.

El parlamento británico votó en contra de dejar el bloque sin un acuerdo, pero también rechazó en tres ocasiones el acuerdo de divorcio alcanzado por May.

May admitió finalmente su derrota la semana pasada y anunció que dejará el liderazgo del Partido Comunista el 7 de junio.

Diez legisladores conservadores entraron en la carrera para ocupar su lugar. El ganador se convertirá en el proximo primer ministro británico sin necesidad de someterse a elecciones.