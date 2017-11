CIA mantiene acusaciones de injerencia rusa en comicios de EEUU

El director de la CIA, Mike Pompeo, mantuvo este sábado sus acusaciones sobre la injerencia de Moscú en la campaña electoral de Estados Unidos, pese a los desmentidos del presidente ruso Vladimir Putin reproducidos por Donald Trump.

"El director mantiene, como siempre lo hizo, el informe de enero de 2017" de los servicios de inteligencia sobre la injerencia rusa en los comicios estadounidenses, señaló la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un comunicado emitido por la cadena CNN horas después de que Trump diera crédito al mandatario ruso.

"Las conclusiones de los servicios de inteligencia en lo que respecta a la injerencia de Rusia no han cambiado", agrega el texto.

Trump -que se reunió con Putin en Danang, Vietnam, al margen la cumbre del foro de cooperación Asia Pacífico (APEC)- destacó el desmentido de su par ruso a esas acusaciones, dando a entender que lo consideraba sincero.

"Me dijo que de ninguna manera se había entrometido en nuestras elecciones", dijo el presidente estadounidense a los periodistas que lo acompañaban en el avión presidencial Air Force One rumbo a Hanói este sábado. "Realmente creo que si me dice esto es que lo dice de verdad", añadió.

Putin afirmó en una conferencia de prensa en Danang que "todo lo que está vinculado al supuesto caso de injerencia rusa en Estados Unidos es la prueba de la lucha política interna en ese país" y no son más que "fantasías".

Las declaraciones de Trump provocaron la ira de varios legisladores demócratas, como Adam Schiff, quien afirmó en un comunicado que "el presidente no engaña a nadie".

"Él sabe que los rusos intervinieron" fundamentalmente con el hackeo de la cuenta de e-mail de Hillary Clinton y con una campaña en las redes sociales para ayudar a la candidatura de Trump, agregó.