California: Dramático video muestra rescate tras avalancha

Un dramático video captado por un snowboarder muestra lo sucedido justo después de una avalancha en el norte de California, con personas desesperadas que se esfuerzan por sacar de la nieve a un hombre.

Uno de los videos, entregado a The Associated Press el lunes, comienza con una mujer tendida sobre la persona sepultada, Evan Huck. Con cuidado, la mujer le quita la nieve del rostro mientras otras personas utilizan palas, o sus propias manos, para desenterrar el resto del cuerpo.

“Sigan cavando a su alrededor”, se escucha decir a alguien. “Está respirando”.

Otro hombre dice: “Buen trabajo a quien sea que vio la tabla saliendo de la nieve”.

Heather Turning, quien practicaba snowboard en el Squaw Valley Ski Resort al momento en que se presentó la avalancha del viernes, ayudó a sacar a Huck de entre la nieve y dijo que la víctima pasó todo el tiempo preguntando si su esposa estaba bien.

En el otro video entregado a la AP, se escucha a la esposa de Huck pedir por la vida de su marido: “Por favor, por favor, por favor”.

Kahlynn Huck quedó enterrada casi hasta el cuello, pero a la larga pudo liberarse mientras las demás personas ayudaban a su esposo.

En una publicación en Instagram, Kahlynn Huck indicó que ella y su marido practicaban snowboard cuando la avalancha “nos golpeó por la espalda y nos aventó montaña abajo”.

“Pasaron seis minutos hasta que a Evan le quitaron la nieve de encima, y él había perdido el conocimiento debido a la falta de oxígeno poco después de quedar enterrado”, escribió. “Volvió en sí una vez que la rescatista comenzó a tocarle las mejillas”.

Agradeció a los rescatistas del centro de esquí y a todos los esquiadores y a los que practican snowboard que ayudaron a su esposo.

“Son héroes y estamos eternamente agradecidos”, comentó.

Aunque cinco personas fueron sepultadas por la avalancha, todas sobrevivieron y sólo una sufrió heridas de gravedad.

El sábado se registró otra avalancha en el área de esquí Mammoth Mountain, a unos 273 kilómetros (170 millas) al sureste de Squaw Valley. Tres personas quedaron enterradas parcialmente, pero nadie resultó lesionado.

Las fuertes tormentas de los últimos días han dejado más de 1,8 metros (6 pies) de nieve en algunas de las cimas más altas de California.

