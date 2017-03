635x357 California: Jueza quiere poner fin a arrestos en las cortes. AMY TAXIN (Associated Press)

La titular de la Corte Suprema de California pidió el jueves a los agentes federales que desistan de arrestar a inmigrantes en los tribunales, ya que considera que "acosar a los inmigrantes indocumentados" en las instalaciones obstaculiza su acceso a la justicia.

La jueza Tani G. Cantil-Sakauye escribió en una misiva a las autoridades federales que le preocupan informes recientes sobre agentes de inmigración que van a los tribunales a arrestar a los inmigrantes, ya que esto afectará la confianza de la gente en el sistema judicial.

"Los tribunales no se deben utilizar como carnada en la necesaria aplicación de las leyes de inmigración de nuestro país", escribió en la carta al secretario de Justicia, Jeff Sessions, y al de Seguridad Nacional, John Kelly. Añadió que víctimas y testigos de crímenes y de violencia en el hogar acuden a las cortes en busca de justicia.

La carta fue enviada luego de que se han registrado arrestos en las cortes de California, Oregon y Texas por parte de agentes federales de inmigración que tienen orden del gobierno del presidente Donald Trump de incrementar las deportaciones.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) sopesa muchos factores en su decisión de dónde realizar un arresto, incluido si las autoridades cuentan con un domicilio residencial o de trabajo de la persona a la que buscan y cuál es la opción más segura para los agentes y la comunidad, dijo Virginia Kice, portavoz de la agencia.

"Aunque el ICE realiza arrestos de sospechosos en tribunales, generalmente ocurren únicamente después de que los agentes al frente de la investigación han agotado otras opciones", indicó en un comunicado.

Un portavoz del Departamento de Justicia rechazó comentar sobre la misiva.

El mes pasado, agentes de inmigración en Texas arrestaron a una mujer en El Paso que se encontraba en un tribunal para pedir una orden de protección contra un presunto abusador. El arresto provocó la indignación de sus defensores, quienes dijeron que disuadiría a otras víctimas de denunciar abusos por temor a ser deportadas.

El ICE indicó que en los últimos meses también ha realizado arrestos en tribunales de Oregon y el sur de California.

Muchos de los detenidos en las cortes cuentan con condenas penales, pero las agencias locales no los entregan a las autoridades federales como solían hacerlo hace algunos años, comentó Kice.

Las cortes son vistas como lugares relativamente seguros para que los agentes federales lleven a cabo arrestos, debido a que las personas deben pasar por detectores de metales antes de ingresar. Muchos de los defensores de inmigrantes y de las víctimas critican dichas prácticas al señalar que los inmigrantes tendrán miedo de reportar delitos o presentarse a las audiencias.

"Las políticas de aplicación de la ley que incluyen el estar al acecho en tribunales y el arresto de inmigrantes indocumentados, la vasta mayoría de los cuales no representan peligro alguno para la seguridad pública, no son seguras ni justas", escribió Cantil-Sakauye. "No solo ponen en riesgo nuestro valor medular de imparcialidad sino que socavan la capacidad del sector judicial de dar acceso igualitario a la justicia".

La práctica también puede ocasionar problemas legales adicionales. El abogado migratorio Philippe Martinet dijo que recientemente estaba en una corte de Arizona cuando un hombre se identificó como agente de inmigración y arrestó a su cliente.

Debido a su arresto por cuestiones migratorias, el cliente no acudió a su juicio por cargos de agresión y el juez en ese caso emitió una orden para su arresto.

Martinet dio que, sin importar cuáles sean las nuevas políticas que el ICE esté implementando, necesitan pensarse a fondo debido a que pueden obstaculizar juicios penales.

"Necesitan implementarlas de una forma que no bloquee al sistema", subrayó.

La carta de la titular de la Corte Suprema de California fue bien recibida por la facción de la Unión Americana de Libertades Civiles en el sur de California, que hace varios años expresó sus preocupaciones sobre los agentes federales de migración que realizaban arrestos en tribunales del condado Kern. En ese momento, el ICE dijo que se abstendría de realizar dichas prácticas, a menos que se tratara de "circunstancias apremiantes".