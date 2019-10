California ordena nueva evacuación de 50.000 personas por incendios

Funcionarios estadounidenses ordenaron el sábado la evacuación de unas 50.000 del área de la Bahía de San Francisco, en California, ya que se pronostica que los vientos cálidos y secos aviven los incendios forestales.

"Estamos anunciando una evacuación de aproximadamente 50.000 personas", dijo a periodistas Mark Essick, sheriff del condado de Sonoma. "Estamos evacuando porque este incendio es muy peligroso", agregó.

Evacuation orders in red. Evacuation warnings in yellow. Be out by 4pm. See interactive map at https://t.co/RQaeUadVFA. It will be update ASAP. #KincadeFire pic.twitter.com/dNe2mBaFnC