Primicia AP: California revisará condenas a reincidentes. DON THOMPSON (Associated Press)

California revisará las condenas perpetuas de 4.000 presos reincidentes no violentos para que puedan acceder a la libertad condicional bajo una medida aprobada en las urnas hace dos años, según documentos judiciales obtenidos por The Associated Press el jueves.

El estado elaborará en enero las nuevas disposiciones a fin de incluir a los reincidentes en las normativas sobre excarcelaciones anticipadas. Por su parte, el gobernador Jerry Brown no apelará un fallo judicial según el cual es ilegal que California excluya a los delincuentes no violentos de la libertad condicional de acuerdo con la medida aprobada por los electores en 2016 y que él apoyó para reducir la población carcelaria y alentar la rehabilitación.

La junta estatal de libertad condicional calcula que entre 3.000 y 4.000 presos reincidentes no violentos podrían resultar beneficiados, dijo la portavoz del Departamento de Prisiones, Vicky Waters, “pero habría que someterlos a una rigurosa evaluación de seguridad pública y a una audiencia de la junta de libertad condicional para tomar una decisión”.

Se trata del segundo revés para el gobernador demócrata que dejará el cargo días después que las nuevas normativas entren en vigor. Otro juez señaló en febrero en un fallo que el estado debe considerar la libertad condicional anticipada para quizá miles de infractores sexuales. El gobierno de California ha impugnado ese fallo, que acota el compromiso de Brown con los electores de que los infractores sexuales quedarían excluidos de la libertad anticipada.

Los fiscales no están sorprendidos y ya habían advertido durante la campaña de la Propuesta 57 que la enmienda constitucional a la medida abarcaría involuntariamente a los reincidentes, indicó la portavoz de la Asociación de Fiscales Federales de California, Jennifer Jacobs.

“Esperamos que ocurra exactamente lo mismo con los infractores sexuales”, agregó. “Para corregir esto tendrán que recurrir de nuevo a los electores, lo que no puede suceder por otro par de años”.

Brown no apelará el fallo emitido el mes pasado por un panel de tres jueces del Segundo Distrito de Apelaciones en un caso del condado Los Ángeles para que se incluyera en forma obligatoria a los reincidentes en la enmienda constitucional a la Propuesta 57. La enmienda prevé la consideración para la libertad condicional de “cualquier persona condenada por un delito grave no violento” independientemente de las mejoras previstas por las normativas para los reincidentes en California.

“No hay duda de que los electores aprobaron la Propuesta 57 para que los presos reincidentes que cumplen sentencias de duración indefinida puedan acceder a un examen de libertad condicional anticipada”, indicó la corte de apelaciones en su fallo, subrayando que “hay pruebas contundentes de que los electores que aprobaron la Propuesta 57 buscaban dar un alivio a los infractores no violentos”.