Canadá busca a dos jóvenes sospechosos de tres asesinatos

La policía instó el lunes a los habitantes de una remota ciudad del norte de Canadá a permanecer bajo llave luego que tres personas fueron asesinadas allí.

Los jóvenes Kam McLeod y Bryer Schmegelsky son considerados los responsables del crimen ocurrido en la Columbia Británica y siguen prófugos.

La oficial de policía Julie Courchaine dijo en conferencia de prensa en Winnipeg que McLeod y Schmegelsky fueron vistos en York Landing, a unos 90 kilómetros (55 millas) de Gillam, donde un vehículo utilizado por los sospechosos fue encontrado quemado la semana pasada.

La Real Policía Montada de Canadá emitió un tuit que decía "es fundamental" que los residentes de York Landing "permanezcan adentro lo más posible con las puertas cerradas".

La comunidad de unas 500 personas es accesible solo por aire o ferry, y una vía de tren está a unos 25 kilómetros (15 millas) de distancia.

McLeod, de 19 años, y Schmegelsky, de 18, están acusados del asesinato no premeditado de Leonard Dyck, cuyo cuerpo fue encontrado la semana pasada en la Columbia Británica.

También son sospechosos de matar a tiros al australiano Lucas Fowler y su novia estadounidense Chynna Deese, cuyos cuerpos fueron encontrados el 15 de julio en una carretera de Alaska, a unos 500 kilómetros (300 millas) de donde fue asesinado Dyck.

Over the last 48 hours, we have received 80 tips & we continue to ask the public to remain vigilant for Kam McLeod and Bryer Schmegelsky. If they are spotted, do not approach, call 9-1-1 or your local police immediately. #rcmpmb pic.twitter.com/khqHBHGC6d