Canciller de Brasil se reúne con opositores venezolanos y el Grupo de Lima

El canciller de Brasil, Ernesto Araújo, se reunió este jueves en Brasilia con opositores venezolanos y representantes del Grupo de Lima y de Estados Unidos para buscar modos de "aumentar la presión" sobre el gobierno de Nicolás Maduro, informó una fuente de la oposición a la AFP.

"La oposición venezolana se está reuniendo con muchos países para aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Brasil es un país con gran influencia en la región", dijo a la AFP David Smolansky, un exalcalde venezolano que ahora dirige un grupo técnico de la OEA sobre la crisis en Venezuela.

Entre otros, en la reunión participan Julio Borges, expresidente del Parlamento venezolano, exiliado en Colombia, y Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas instalado en Madrid desde que huyó de su arresto domiciliario a finales de 2017, confirmó el dirigente opositor.

En el encuentro se discuten "alternativas para la crisis política y económica en Venezuela, que ha causado el desabastecimiento, la huida de migrantes y denuncias de violaciones a los derechos humanos", indicó de su lado la estatal Agencia Brasil.

La reunión realizada en el palacio de Itamaraty, sede de la cancillería, no fue anunciada por lo que no se han divulgado oficialmente detalles del encuentro y el acceso a la prensa no está previsto.

Según la web de noticias G1, durante la cita también se prevé "evaluar cuáles serían los siguientes pasos del Grupo de Lima", conformado por 14 países americanos (incluido Brasil) que desconocieron el nuevo mandato de Maduro, que se inició el 10 de enero.

El encuentro ocurre al día siguiente de que el presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y su par de Argentina, Mauricio Macri, condenaran la "dictadura de Nicolás Maduro" en Venezuela tras su primer encuentro bilateral en el palacio presidencial de Planalto.

"Reafirmamos nuestra condena a la dictadura de Nicolás Maduro. No aceptamos esta burla a la democracia", afirmó Macri durante la declaración conjunta.

"La comunidad internacional ya se dio cuenta: Maduro es un dictador que busca perpetuarse en el poder con elecciones ficticias, encarcelando opositores y llevando a los venezolanos a una situación desesperante", añadió.

Bolsonaro se limitó a decir que la cooperación de Argentina y Brasil en relación a la situación en Venezuela es "el ejemplo más claro" de la "convergencia de posiciones" entre los dos países, sin mencionar directamente a Maduro.

El Grupo de Lima, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos desconocieron la reelección de Maduro en los comicios del 20 de mayo, adelantados por la oficialista Asamblea Constituyente y boicoteados por la oposición, que los consideró un fraude.

El martes, el Parlamento venezolano, único poder controlado por la oposición, prometió amnistiar a los militares que desconozcan al "usurpador" Maduro.