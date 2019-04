Canciller venezolano dice que sanción impuesta por EEUU le da "más fuerza"

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, respondió este viernes a las sanciones que impuso en su contra el Gobierno de Estados Unidos y consideró que esta clase de acciones le dan "más fuerza".

"Hay reacciones que confirman que transitamos el camino correcto y nos dan más fuerza para luchar (...) Hoy la Administración (del presidente estadounidense Donald) Trump responde con desespero contra nosotros ¡Les duele la verdad!", escribió el jefe de la diplomacia chavista en su cuenta de Twitter.

Arreaza, canciller de Venezuela desde 2017 y yerno del difunto presidente, Hugo Chávez (1999-2013), intervino en nombre del Movimiento de los No Alineados ante la Asamblea General de la ONU para conmemorar por primera vez el 24 de abril como el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.

"Ayer en la ONU denunciamos de forma irrefutable el bloqueo criminal de EE.UU. contra Venezuela", agregó hoy viernes Arreaza un par de horas después de que se conocieran las sanciones que también incluyen a la jueza Carol Padilla.

La Casa Blanca acusa a esta magistrada de estar involucrada en la detención en marzo de Roberto Marrero, el jefe de despacho del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por EE.UU. y medio centenar de países más.

Como consecuencia de las sanciones, quedan congelados los activos que estas personas tenían en EE.UU. y, además, los estadounidenses tienen prohibido hacer transacciones financieras con ellas.

"EE.UU. no se mantendrá impasible mientras el régimen ilegítimo de (el presidente venezolano Nicolás) Maduro despoja al pueblo venezolano de su riqueza, humanidad y derecho a la democracia", manifestó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Arreaza también estuvo este jueves en la ONU y, por la tarde intervino en un encuentro con grupos de izquierdas de EE.UU. en las instalaciones de la organización "The People's Forum" en Nueva York; por lo que se desconoce si actualmente Arreaza continúa actualmente en territorio estadounidense.

Venezuela atraviesa una nueva etapa de crisis política desde que Maduro, en el poder desde 2013, volviera a tomar posesión de su cargo el 10 de enero fruto de unas elecciones celebradas en mayo de 2018 y cuestionadas por la oposición, así como parte de la comunidad internacional.

