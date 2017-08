Cancilleres latinoamericanos abordan la crisis de Venezuela en Perú

Cancilleres de Latinoamérica participarán este martes en Perú de una cita inédita para evaluar medidas colectivas o individuales para enfrentar la crisis en Venezuela, con decisiones que podrían incluir incluso la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ricardo Luna, afirmó el fin de semana a la prensa local que confirmaron su presencia en Lima los representantes de Chile, Colombia, México, Argentina, Brasil, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Santa Lucía, Jamaica y Guyana. El canciller de Canadá también acudirá a la reunión, agregó.

Aunque existen "matices importantes" entre los países asistentes, el anfitrión peruano dijo que se discutirán medidas individuales y grupales que podrían incluir "retirar a sus embajadores como lo hizo Perú. Otros podrían plantear el rechazo o la expulsión del embajador venezolano en sus sedes o capitales, hasta la suspensión de las relaciones diplomáticas".

Perú es crítico con el gobierno de Maduro y en marzo retiró a su embajador de Caracas luego que el Tribunal Supremo se atribuyese funciones parlamentarias de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. El presidente de Perú, Pedro Kuczynski, un exbanquero de Wall Street, ha mantenido roces verbales con Maduro por abordar la necesidad de una acción conjunta para contener los problemas de Venezuela con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su gestión planea otorgar visas de trabajo temporales al menos a 6.000 venezolanos.

David Smilde, experto en Venezuela de la Oficina para América Latina en Washington, comentó que en la cita se "podrán tomar medidas de presión porque son las economías regionales más grandes, pero no podrán hacer propuestas de mediación porque no está Ecuador, República Dominicana y Uruguay, que no condenaron abiertamente a Maduro pero sí enfatizaron el diálogo".

El canciller peruano afirmó que el origen de la Asamblea Constituyente que busca reescribir la constitución venezolana "es ilegítimo". Si sus homólogos están de acuerdo, pedirán "deshacer la Asamblea Constituyente, volver a darle poder a la Asamblea Nacional", la liberación de presos políticos y pedir que el cronograma electoral de 2018 se adelante, agregó.

El responsable chileno de Exteriores, Heraldo Muñoz, dijo en la víspera a la radio local chilena ADN que lo que sucede en Venezuela es un "desastre" y anunció que buscarán crear un grupo permanente "para insistir en el camino de una negociación, porque todo conflicto en algún momento tiene que llegar a una negociación".

La cita de Lima ocurre luego de que el sábado la alianza aduanera sudamericana Mercosur suspendió de forma indefinida a Venezuela por violar el orden democrático. Perú calcula que dos tercios de los países de la región estarán presentes en la cumbre, un número incluso mayor al esfuerzo en la década de 1980 del grupo Contadora para promover la paz en Centroamérica.

El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, quien llegó la noche del lunes a la capital peruana, planteó en un comunicado que la reunión debe considerar la suspensión de Venezuela del Mercosur "para una declaración o una exhortación, en el sentido de buscar una decisión política que aparte al gobierno de Venezuela, como un gobierno no democrático, una dictadura".

La comunidad internacional debe "reestablecer" la fe perdida de la oposición en un "diálogo serio que tenga sus bases en las normas internacionales de los derechos humanos y la democracia", explicó Christopher Sabatini, profesor en la escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia. "La mediación es la única salida para esta crisis", dijo.

Al contrario que otros países de la región, Ecuador y Bolivia apoyan al gobierno de Maduro. En la última semana, Ecuador condenó la "injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados", mientras que el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que si Estados Unidos interviene "con cualquier argumento político, de derechos humanos como usaron para Libia, para Irak, (es) para después adueñarse de sus recursos naturales". Venezuela es el país con la mayor reserva de petróleo del mundo.

Eric Farnsworth, experto en energía y vicepresidente de la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas, afirmó que Washington podría reducir sus importaciones de crudo venezolano, pero que buscará "medidas provisionales a falta de un embargo que, si se utiliza, profundizaría la crisis humanitaria existente" sin garantía de que Maduro abandone el poder.

En los últimos cuatro meses las protestas antigubernamentales, que no lograron evitar las elecciones para elegir a los delegados de una Asamblea Constituyente a finales del mes pasado, han dejado al menos 122 fallecidos y casi 2.000 heridos.