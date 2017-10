Candidata en NY hace campaña con el pie fracturado

La candidata republicana para la alcaldía de la ciudad de Nueva York está haciendo campaña con el pie fracturado debido a que se cayó para no pisar a su perro chihuahueño.

La asambleísta estatal Nicole Malliotakis dijo al Daily News que se tropezó con la pata de una silla cuando quiso esquivar a su perrito Peanut, quien según la aspirante, "se emociona mucho" cuando su ama llega a casa y siempre la está siguiendo.

Malliotakis está haciendo campaña con una bota ortopédica pero promete que eso no la frenará. Incluso bromeó el martes durante un mitin, diciendo que está lista para “botar” al actual alcalde, el demócrata Bill de Blasio.

I was at the @NAACP Candidates Forum discussing education, need to expand youth programs & economic opportunity. #Nicole4Mayor #Nicole4NYC pic.twitter.com/aqEBqym3ri

As a state legislator, I have fought to restore senior center funding, keep protections for those who need home care, improve Access-A-Ride pic.twitter.com/iMo5SZsnQS