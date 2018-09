Candidato acuchillado en Brasil dice estar bien en primer mensaje en Twitter

El ultraderechista Jair Bolsonaro, líder en los sondeos para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil y que el jueves fue acuchillado durante un mitin electoral, afirmó hoy que se encuentra bien y se recupera de las heridas, en su primer mensaje personal en las redes sociales.

"Estoy bien y recuperándome", afirmó el polémico candidato en un mensaje que publicó en su cuenta en Twitter, una red social en la que es muy activo pero que estaba silenciada desde la mañana del jueves.

Inmediatamente después, en otro mensaje, Bolsonaro agradeció a los médicos y a la familia, así como a sus seguidores por el apoyo.

"Agradezco del fondo de mi corazón a Dios, a mi esposa, a mis hijos, que están a mi lado; a los médicos que me cuidan y fueron esenciales para que pudiese seguir con ustedes aquí en la tierra, y a todos por el apoyo y las oraciones", escribió.

Bolsonaro, al que una única cuchillada en el abdomen le provocó una grave hemorragia en una vena, tres heridas en el intestino delgado y una lesión en el colon, fue sometido ayer a una delicada operación luego de que, según sus médicos, llegara al hospital muy grave y corriendo riesgo de muerte.

El polémico candidato fue transferido este viernes en un avión particular a Sao Paulo, en donde fue ingresado en el hospital Albert Einstein, uno de los más prestigiosos de América Latina y donde su estado de salud fue declarado como estable y fuera de peligro.

Antes de que el diputado ultraderechista publicara su primer mensaje en redes sociales, sus asesores divulgaron un vídeo grabado en el hospital y en el que el candidato relató que tan sólo sintió algo como un "golpe" al ser atacado.

"Pero el dolor era insoportable y parecía que había algo más grave ocurriendo", agregó el diputado en el mismo vídeo, en el que admitió que se había preparado para algún tipo de incidente debido a que sabía de los riesgos que corría.

"Nunca le hice mal a nadie", agregó el candidato en el mensaje, en una aparente respuesta a quienes atribuyeron el ataque a los discursos en los que defiende la liberación de la venta de armas en Brasil y hasta "fusilar" a sus adversarios.

El vídeo fue grabado y transmitido por diferentes redes sociales por el senador y pastor evangélico Magno Malta, uno de sus más fieles seguidores, y en las imágenes se ve a Bolsonaro acostado, con dificultades para hablar o moverse, pero consciente y lúcido.

La policía detuvo a un hombre que confesó ser el autor del atentado y trabaja con la hipótesis de que el agresor actuó solo, sin motivaciones partidarias y que sufre posibles problemas psicológicos.

El ultraderechista es uno de los candidatos más polémicos en la actual disputa electoral debido a que es un defensor de la última dictadura militar en Brasil (1964-1985); ha generado diversas protestas por sus insistentes declaraciones machistas, racistas y homófobas, y enfrenta procesos judiciales por discriminación e incitación a la violación.

El candidato del Partido Social Liberal (PSL) lidera los sondeos de opinión con un 22 % de los apoyos de cara a las elecciones del próximo 7 octubre, en un escenario sin el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción y cuya candidatura ha sido vetada por la Justicia.

