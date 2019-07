Cantante de Hong Kong denuncia a China ante panel de la ONU

La cantante de Hong Kong Denise Ho fustigó el lunes a China ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, acusando al gobierno de “promesas falsas” y llevando a un diplomático chino a interrumpirla dos veces.

La cantante preguntó a esa instancia si suspendería a China debido a los “abusos” cometidos por Beijing, y si esa comisión convocará a una reunión de emergencia para proteger al pueblo de Hong Kong en medio de las protestas actuales.

El diplomático chino Dai Demao la interrumpió para quejarse de su discurso, pero el titular el panel le permitió a ella continuar.

Ho, que vino con ayuda del grupo activista UN Watch, criticó “los años de promesas falsas” que provocaron la ira de los manifestantes de Hong Kong en semanas recientes.

Activist and singer Denise Ho has arrived at the UN to speak against a proposed bill in Hong Kong that would allow authorities to extradite people to China. She will speak at the UN Human Rights Council this afternoon. pic.twitter.com/T6vHbh6tET