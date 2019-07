Capturan caimán que tuvo en vilo durante una semana a vecindario de Chicago

Un pequeño caimán, que los vecinos del barrio puertorriqueño Humboldt Park de Chicago (EE.UU.) bautizaron "Chance the Snapper", fue capturado este martes por un especialista que viajó especialmente desde Florida para esa tarea.

El reptil cuyo origen se desconoce, pero se sospecha pudo haber sido la mascota de alguien que lo abandonó en la laguna, fue entregado a la oficina municipal de cuidado y control de animales, que piensa enviarlo a un santuario en la Florida.

"El caimán fue capturado" y "se encuentra en excelente estado de salud", anunció el Distrito de Parques de Chicago, después de una semana de zozobra por la inesperada aparición del reptil en la laguna del parque local.

Por ser un lugar habitualmente visitado por niños y personas con perros, las autoridades que custodian el parque se alarmaron y llamaron en primer lugar a la Policía.

Luego apelaron a la ayuda de un herpetólogo local llamado "Alligator Bob", quien se convirtió en una celebridad, a pesar de sus esfuerzos infructuosos de hacer caer en sus trampas al reptil.

Fue llamado entonces Frank Robb, propietario de Crocodilian Specialist Services de St. Augustine, Florida, quien llegó el domingo y realizó la tarea en menos de dos días, con la ayuda de una red.

Según informó Robb en rueda de prensa donde mostró al animal que capturó hoy, se trata de un caimán macho de 1,5 metros de largo y de entre 20 y 25 kilos, que "estaba agotado y opuso poca resistencia".

Florida es tierra de caimanes, el estado tiene una población de caimanes sana y estable que se calcula en 1,3 millones de animales de todos los tamaños.

Nice to meet ya #HumboldtGator! Thanks to Frank Robb, who rescued the 4ft. alligator from the lagoon at 3 am this morning, for helping make this introduction possible. pic.twitter.com/ldW3jyXlHt