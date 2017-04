Casa Blanca divulga primer retrato oficial de Melania Trump como primera dama

La Casa Blanca divulgó el primer retrato oficial de Melania Trump como primera dama de EE.UU., tomado en la residencia presidencial y en la que, junto a una breve biografía, la exmodelo eslovena aparece vestida de negro y con el pelo suelto.

" Me siento honrada de servir en el papel de primera dama y espero trabajar en nombre del pueblo estadounidense en los próximos años", explicó la esposa del presidente Donald Trump en un escueto comunicado difundido por la Casa Blanca.

En el comunicado hay un enlace al retrato oficial de Melania Trump, tomado en la Casa Blanca y que aparece ya en la página web de la residencia presidencial.

La foto va acompañada de una breve biografía de la primera dama que incluye, entre otros datos, que Melania Trump, nacida en Eslovenia el 26 de abril de 1970, comenzó su carrera de modelo a los 16 años y que, como tal, apareció en campañas "de alto perfil" y trabajó con algunos de los mejores fotógrafos de la industria.

Casada con Donald Trump desde enero de 2005, la biografía destaca, por otro lado, que la "pasión" de Melania Trump por las artes, arquitectura, diseño, moda y belleza "solo puede ser superada por su dedicación a ayudar a los demás".

Melania Trump "se preocupa profundamente por los asuntos que afectan a las mujeres y los niños y ha centrado su plataforma como primera dama en el problema del acoso cibernético entre nuestros jóvenes", concluye la biografía.

Desde el inicio del mandato de su marido, el pasado 20 de enero, Melania Trump ha mantenido un perfil bajo, con apariciones contadas y muy puntuales como la que realizó la semana pasada en el Departamento de Estado en un acto para reconocer la labor de trece "mujeres valientes" de diferentes países.

La primera dama ha querido seguir viviendo en la Torre Trump de Nueva York hasta que su único hijo, Barron, termine el curso escolar, pero ambos planean mudarse a la Casa Blanca cuando eso ocurra.

La Casa Blanca anunció la semana pasada que Stephanie Grisham, actual asesora especial del presidente Trump, será también la directora de comunicaciones de la primera dama.

Official Portrait of First Lady pic.twitter.com/K1DUVE5kSI