La Casa Blanca confirma que Trump anunciará mañana su política hacia Cuba

La Casa Blanca confirmó hoy que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciará este viernes en Miami (Florida) el resultado de su revisión de su política de apertura a Cuba, como habían adelantado varios medios estadounidenses.

"El presidente viajará mañana a Miami para hacer un anuncio sobre su política hacia Cuba", dijo la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en una conferencia de prensa sin cámaras de televisión.

Preguntada por si Trump planea anunciar pronto un embajador para Cuba, Sanders dijo que no estaba "segura de cuáles son los planes para eso" ni de si estaría "incluido en el anuncio" de mañana.

Varios medios estadounidenses habían adelantado la fecha y el lugar del anuncio sobre la revisión que Trump encargó al llegar al poder sobre la política hacia Cuba iniciada por su predecesor, Barack Obama.

En su búsqueda de votos en Florida durante la campaña presidencial de 2016, Trump endureció su postura hacia Cuba y prometió que "revocaría" las medidas de Obama "a no ser que el régimen de los Castro" restaurara "las libertades en la isla".

El secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, adelantó esta semana, en una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que Trump quiere "permitir que la actividad comercial y de intercambio con Cuba continúe todo lo posible", porque aprecia "los beneficios para el pueblo cubano" de la apertura.

No obstante, el Gobierno de Trump quiere asegurarse de que no está "involuntaria o directamente proporcionando apoyo financiero al régimen" de Raúl Castro, y que no viola las leyes con sanciones a Cuba impuestas por el Congreso estadounidense durante el último medio siglo, indicó Tillerson este martes.

Se espera que Trump también inste al Gobierno cubano a mejorar su respeto de los derechos humanos, según lo adelantado por su responsable de Exteriores.

"Creemos que hemos conseguido muy poco a la hora de cambiar el comportamiento del régimen y su tratamiento de la gente, tienen muy poco incentivo para cambiar", afirmó Tillerson.