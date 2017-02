La Casa Blanca publica lista de atentados que considera mal cubiertos por la prensa

La Casa Blanca publicó una lista exhaustiva de varias decenas de atentados que considera que fueron mal cubiertos por los medios estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había acusado el lunes a los "muy, muy deshonestos" medios de "no querer cubrir" algunos atentados. "Tienen sus razones y ustedes las conocen", agregó sin fundamentar semejante declaración durante una visita en Florida al comando militar estadounidenses encargado de Medio Oriente y de la lucha contra el grupo Estado Islámico (EI).

Para apuntalar sus dichos, el portavoz presidencial Sean Spicer prometió publicar una lista de los "muchos ejemplos (de atentados) que no tuvieron la cobertura que merecían".

Como preámbulo de esa lista de 78 ataques, publicada el lunes de noche, la Casa Blanca afirma que "desde que el EI proclamó su califato" en junio de 2014, "se produjo cada dos semanas un gran atentado ejecutado o inspirado por el grupo". " La mayoría no recibió la atención que merecía por parte de los medios", agrega el gobierno estadounidense.

La Casa Blanca menciona el lugar, el mes del atentado, el número de víctimas fatales y de heridos y el nombre de los atacantes. Pero no da su nacionalidad, salvo cuando se trata de "estadounidenses" que, sin embargo, no son identificados.

Entre los atentados citados figuran el de la Península del Sinaí, Egipto, el 31 de octubre de 2015, contra un Airbus A321 ruso que dejó 224 muertos, la mayoría turistas rusos.

En lo que atañe a Francia, la lista de la Casa Blanca menciona los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, que dejaron 130 muertos, y el ataque con un camión en Niza el 14 de julio último (84 muertos). Pero no incluye el ataque contra el diario satírico Charlie Hebdo el 7 de enero de 2015 (12 muertos), reivindicado por Al Qaida. Por el contrario, hace referencia a los ataques de los días siguientes contra una policía, que falleció, y en un supermercado de comida judía (4 muertos), reivindicado por el EI.

La lista incluye ataques en Estados Unidos: el reivindicado por el EI contra una discoteca gay en Orlando (Florida), que provocó 49 muertos. El autor del peor atentado cometido en suelo estadounidense desde el 11 de setiembre fue calificado de "persona estadounidense" por la Casa Blanca, que no suministra su nombre: Omar Mateen, un estadounidense de origen afgano.

El Ejecutivo estadounidense menciona otros muchos atentados que estuvieron en las portadas de los medios durante varias días: Estambul (45 muertos) en junio de 2016, Sousse en Túnez (38 muertos) en junio de 2015, Bruselas (31 muertos) en marzo de 2016, Dacca en Bangladesh (22 muertos) en julio y Berlín (12 muertos) en diciembre.

Here's the list the White House sent of attacks they feel "did not receive adequate attention from Western media sources." pic.twitter.com/lj8eOZQfnY