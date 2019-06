Casamientos de niños abarcan también a millones de varones, afirma Unicef

Cerca de 115 millones de varones fueron casados alrededor del mundo cuando eran niños, afirmó el viernes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en base al primer análisis mundial sobre el tema, que comprende a 82 países.

Esta cifra eleva a 765 millones el número total de niños y niñas casados antes de alcanzar la edad adulta, señala un comunicado de la agencia de la ONU.

De los 115 millones de varones (niños y hombres) censados, uno de cada cinco, es decir 23 millones, contrajo matrimonio antes de los 15 años.

El fenómeno se da sobre todo en África subsahariana, América Latina y el Caribe, el sur y el este de Asia y en el Pacífico, agrega.

"Estos casamientos les robaron su infancia", denunció en un comunicado la directora general de Unicef, Henrietta Fore.

"Los casados son obligados a asumir responsabilidades de adultos para las cuales no tienen por qué estar preparados. Los casamientos precoces conducen a una paternidad precoz y, con ella, a una presión suplementaria para crear una familia, reduciendo las posibilidades de educación y de empleo", señaló.

Según el estudio, República Centroafricana tiene la tasa más alta de niños varones casados (28%), delante de Nicaragua (19%) y Madagascar (13%).

Las niñas siguen siendo mayoritarias entre los infantes casados, recuerda Unicef.

Pero mientras existen numerosos estudios sobre el casamiento de niñas, pocas investigaciones han sido realizadas hasta ahora sobre los niños, apunta el comunicado.

"Casar a niños y niñas en la infancia atenta contra la Convención sobre los derechos de los Niños", adoptada hace treinta años, dijo Fore. Con ayuda de investigaciones e inversiones, "podemos poner fin a esta violación", afirmó.

