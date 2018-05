Caso Nassar: Universidad anuncia acuerdo de compensación de 500 mdss con víctimas

La Universidad de Michigan, donde trabajaba el abusador sexual Larry Nassar, anunció el miércoles que acordó una compensación de 500 millones de dólares con cientos de víctimas del exmédico del equipo de gimnasia de Estados Unidos (USA Gymnastics).

El acuerdo con los abogados representantes de 332 víctimas fue un "acuerdo global", dijo la Universidad Estatal de Michigan (MSU), y resuelve las reclamaciones contra empleados del centro de enseñanza que estuvieron implicados en el mayor escándalo de la historia del deporte estadounidense.

Este entendimiento no resuelve las demandas contra USA Gymnastics, contra el Comité Olímpico estadounidense ni contra los entrenadores de gimnasia Bela y Marta Karolyi, entre otros.

Tampoco termina con una investigación penal sobre las actuaciones de la universidad con respecto al comportamiento de Nassar.

Nassar fue sentenciado en enero a pasar su vida tras las rejas después de declararse culpable de abusar sexualmente de mujeres y niñas a lo largo de dos décadas bajo la apariencia de hacerles pruebas y tratamientos médicos.

"Es la sincera esperanza de todos los supervivientes que el legado de este acuerdo sea una reforma institucional de gran alcance que pondrá fin a la amenaza de agresión sexual en los deportes, las escuelas y en toda nuestra sociedad", dijo el abogado John Manly, quien representa a muchas de las víctimas, en un comunicado.

El escándalo es el más grande en la historia de los Juegos Olímpicos de Estados Unidos y ha tenido enormes repercusiones y acabado con carreras en USA Gymnastics, el Comité Olímpico y en la MSU.

La investigación penal sobre la actuación de la universidad está siendo conducida por el consejero especial Bill Forsyth, de la oficina que representa la mayor autoridad judicial del estado.

"Es muy importante ver una resolución en el plano civil, y espero que esto proporcione cierta sensación de alivio y cierre para los sobrevivientes. Dicho esto, mi investigación aún está abierta y en curso", dijo Forsyth en un comunicado.

La investigación penal ha presentado cargos criminales contra William Strampel, el exdecano de la Facultad de Medicina donde Nassar hacía sus prácticas.

Strampel enfrenta varios cargos, incluidos los de conducta sexual criminal y negligencia deliberada del deber.

