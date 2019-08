635x357 Chavismo agita redes sociales con protesta "No más Trump" por bloqueo de EEUU. Foto/Dreamstime.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha agitado este sábado las redes sociales con cientos de mensajes bajo el lema "No más Trump" en el marco de la "protesta mundial" convocada por el chavismo contra el bloqueo de bienes estatales venezolanos en Estados Unidos ordenado esta semana por el presidente Donald Trump.

Maduro, que convocó la protesta y pidió llevarla también a plataformas de internet, saludó en Twitter la acogida que ha tenido su llamamiento especialmente en esta red social, en la que la etiqueta "No More Trump (No más Trump)" es la más usada por los internautas venezolanos.

"Saludo la Gran Jornada Mundial de Protesta contra el imperio de los EE.UU. y el bloqueo brutal contra Venezuela. Invito a todo el pueblo venezolano a firmar en defensa de nuestra Independencia, Paz y Soberanía Patria. ¡Alza tu voz con dignidad! #NoMoreTrump", escribió el gobernante.

La Cancillería venezolana ha publicado decenas de mensajes que dan cuenta de actividades organizadas por las embajadas del país caribeño en apoyo a la llamada revolución bolivariana y en rechazo al bloqueo estadounidense.

Esta lista incluye vídeos con pequeñas manifestaciones en Haití, Portugal, Turquía, Malasia, Hungría, Bulgaria, Angola, Canadá, Kenia, Italia, Etiopía, Sudáfrica, Australia, Serbia, Namibia y España.

Los apoyos al chavismo también se han manifestado a través de conversatorios y comunicados de organizaciones políticas afines al Gobierno venezolano.

Además, varios dirigentes sociales y líderes políticos se han sumado a la "protesta mundial" como el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien compartió un texto de respaldo a Maduro, su aliado, y pidió a EE.UU. tener sus "manos fuera de Venezuela".

Entretanto, los más altos dirigentes del Ejecutivo chavista han publicado fotografías y audiovisuales en los que incluso satirizan la imagen del mandatario estadounidense e insisten en el lema "No más Trump".

El oficialismo convocó este sábado a manifestaciones en todo el país y esperan recoger firmas de apoyo a un documento que Maduro prometió enviar a Naciones Unidas en rechazo a la sanción estadounidense.

Venezuela atraviesa un agravamiento de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional, debido a que el gobernante obtuvo la reelección en unos comicios en los que se prohibió participar a los principales líderes opositores.

En respuesta, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó como presidente interino de Venezuela y consiguió el apoyo de más de cincuenta naciones, con Estados Unidos a la cabeza.