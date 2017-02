Chile molesto con Cuba, que impidió ingreso a hija de expresidente Aylwin

La decisión del gobierno cubano de negar el ingreso a la isla de Mariana Aylwin, exministra chilena de Educación e hija del expresidente Patricio Aylwin, generó un fuerte malestar en el gobierno chileno, que este martes llamó a informar a su embajador en La Habana.

A través de un comunicado oficial y horas después que se le impidiera el ingreso a La Habana de Mariana Aylwin, la Cancillería chilena emitió una declaración en la que "lamenta profundamente" la situación que afectó a la exministra de Educación chilena.

"El Gobierno de Chile hará presente a las autoridades cubanas su malestar por esta acción y llamará a informar al embajador de Chile en La Habana", señaló la declaración.

Mariana Aylwin fue informada en el aeropuerto de Santiago la noche del lunes de su impedimento para ingresar a la isla, a la que viajaba para recibir de parte de una organización cívica un reconocimiento a su padre, el expresidente Patricio Aylwin (1990-1994), el primer mandatario en asumir el gobierno chileno tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Mariana Aylwin iba a recibir el el reconocimiento a su padre de parte de la organización presidida por Rosa María Payá, hija del fallecido disidente Osvaldo Payá.

Militante del oficialista partido Demócrata Cristiano, al igual que su padre, Mariana Aylwin ha apoyado públicamente a organizaciones de la disidencia cubana.

La ceremonia iba a tener un carácter privado, ya que no contaba con la autorización del gobierno del Raúl Castro, según relató este martes a periodistas Mariana Aylwin.

"No es una defensa a mi persona, ni siquiera a la de mi padre, sino que a principios fundamentales de la democracia", relató Aylwin a periodistas en las afueras del edificio de la Cancillería chilena, hasta donde llegó para entregar su versión a las autoridades.

"Me da pena que a estas alturas del siglo XXI haya una dictadura en Cuba que no deja realizar un acto pacífico", agregó, precisando que no insistirá en este viaje.

El partido Demócrata Cristiano, que forma parte de la coalición oficialista de Michelle Bachelet, valoró la rápida reacción de protesta del gobierno chileno. "Es una defensa clara de los principios de la democracia", señaló Carolina Goic, presidenta de la colectividad.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también sería premiado por su defensa de la democracia y los derechos humanos en este mismo acto, organizado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, presidida por Rosa María Payá, hija del disidente fallecido en un accidente de tráfico en 2012.

Cuba fue suspendida de la OEA en 1962, en el apogeo de la Guerra Fría y de su enfrentamiento ideológico con Estados Unidos. La isla se niega a regresar a la organización a pesar de que fue readmitida en 2009.