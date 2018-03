635x357 Chile: víctimas dudan de compromiso del papa contra abusos . PATRICIA LUNA (Associated Press)

La contrariedad era palpable en las calles de Chile este lunes, cuando se supo que el papa había recibido una carta de víctimas que acudían a él para denunciar el encubrimiento de abusos sexuales de Juan Barros, obispo de la diócesis sureña de Osorno, lo que contradice lo dicho por Francisco, quien aseguró que las víctimas nunca lo habían reportado.

“Lo que la Associated Press ha revelado hoy día viene a confirmar lo que nosotros desde el año 2015 venimos denunciando, que finalmente es el conocimiento del papa sobre no sólo quién era Juan Barros, sino de las consecuencias nefastas que iba a traer su nombramiento”, explicó a la AP Juan Carlos Claret, vocero de los Laicos de Osorno, un grupo de católicos que han luchado contra Barros desde que fue nombrado obispo hace tres años.

“(La carta) vuelve no sólo a poner en duda sino a finiquitar este discurso de la tolerancia cero, porque para abusadores y encubridores la tolerancia del Vaticano es infinita”, agregó el vocero.

Según Claret, era insostenible argumentar que el papa “no sabía o tenía información sesgada” sobre estos abusos y con la noticia de este lunes quedaría claro que él no sólo tenía conocimiento de las acusaciones, sino que a pesar de ello decidió nombrar a Barros.

The Associated Press publicó este lunes un artículo que detalla que el papa Francisco recibió una carta en 2015 en la que una de las víctimas describía con detalle los abusos sexuales que sufrió y cómo las autoridades eclesiásticas chilenas intentaron ocultarlo. No obstante, el papa afirmó recientemente que ninguna víctima había reportado lo ocurrido.

La AP se puso en contacto con Barros y el Obispado de Osorno a través de email, pero no recibió respuesta. Otras dos víctimas de Karadima que acusan a Barros tampoco han querido manifestarse por el momento.

Por su parte, la Conferencia Episcopal de Chile afirmó que "no hay comentarios" por su parte.