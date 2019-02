China y EEUU retomarán diálogo comercial la próxima semana con temas "muy difíciles"

Las delegaciones de China y Estados Unidos retomarán la próxima semana en Washington las negociaciones sobre temas comerciales, ya que según un alto funcionario estadounidense aún quedan temas "muy difíciles" por resolver, informaron fuentes oficiales.

"En la próxima semana las dos partes se reunirán en Washington", expresó el presidente de China, Xi Jinping, al recibir en Pekín a los principales negociadores estadounidenses después de dos días de conversaciones.

"Espero que ustedes sigan trabajando duro para promover un acuerdo que sea mutuamente benéfico", expresó.

Por su parte, en el inicio de la reunión el representante estadounidense de Comercio, Robert Lighthizer, dijo que los dos gigantes económicos todavía tenían por delante una tarea difícil.

"Sentimos que tenemos que hacer avances en temas que son muy, muy importantes y muy difíciles", dijo Lighthizer a Xi. "Hemos tenido dos muy buenos días de negociaciones", añadió.

Delegaciones de los dos gigantes pasaron dos días reunidos en la capital china en una tentativa de reducir las tensiones comerciales que generaron una guerra de aranceles mutuos.

En la audiencia de este viernes, Xi dijo que "las relaciones entre China y Estados Unidos tienen amplios intereses comunes en salvaguardar la paz y la estabilidad mundial y promover la prosperidad y el desarrollo económico global".

La delegación de Estados Unidos incluía al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, además de Lighthizer y otros altos funcionarios del sector comercial.

Del otro lado de la mesa, el equipo chino incluyó al viceprimer ministro y principal negociador comercial, Liu He; el canciller Wang Yi y el presidente del poderoso banco central, Yi Gang.

Este viernes, el diario South China Morning Post mencionó que las dos delegaciones retomarían las conversación en la próxima semana en Washington.

En un mensaje en Twitter, Mnuchin había calificado como "productivas" las conversaciones sostenidas durante los dos últimos días.

Productive meetings with China’s Vice Premier Liu He and @USTradeRep Amb. Lighthizer. pic.twitter.com/KxOZffFXAa