China libera a Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, que padece un cáncer terminal

El premio Nobel de la Paz chino, Liu Xiaobo, emblema de la lucha por la democracia en China, salió de prisión tras habérsele diagnosticado el mes pasado un cáncer de hígado en fase terminal, anunció su abogado.

La enfermedad fue diagnosticada el 23 de mayo pasado y Liu Xiaobo, de 61 años, fue liberado unos días después en libertad condicional, agregó Mo Shaoping.

Veterano de la disidencia china, Liu "recibe atención en el hospital de Shenyang (en la provincia de Liaoning, noreste). No tiene ningún proyecto particular. Recibe sólo atención médica por su enfermedad", declaró el abogado.

Liu Xiaobo, antiguo profesor, intelectual y disidente, purgaba desde 2009 una pena de 11 años de reclusión por "subversión", tras haber coescrito un texto, la Carta 08, en el que aboga por la democracia en China. Le quedaban aún tres años de su condena por cumplir.

El disidente recibió en 2010 el Premio Nobel de la Paz cuando ya estaba encarcelado. Debido a su ausencia, el galardón le fue entregado de forma simbólica el 10 de diciembre de 2010 en Oslo. El disidente estuvo representado por una silla vacía.

Liu Xiaobo, único Nobel de la paz encarcelado en el mundo, se había convertido en un símbolo molesto para el régimen comunista, al que Washington y la Unión Europea, así como varios otros países, reclamaban su liberación.

Luego del anuncio de su salida de prisión, sus respaldos expresaron el lunes la inquietud por su estado de salud y se indignaron por el trato que le reservó Pekín.

"¡Es agregar daños físicos al insulto! Liu Xiaobo fue diagnosticado con una enfermedad grave en prisión, en donde nunca hubiese tenido que estar", reaccionó en declaraciones a la AFP Patrick Poon, investigador de Amnistía Internacional.

"Las autoridades chinas deben asegurarse inmediatamente que Liu Xiaobo reciba un tratamiento médico adaptado, con un acceso efectivo a su familia", agregó Poon que pidió asimismo que Liu beneficie "inmediatamente" de una liberación "incondicional".

Su Yutong, una periodista y activista china exiliada en Alemania, dijo estar por su parte "extremadamente consternada y entristecida". "Las autoridades deben dejarlo viajar al extranjero para que reciba atención adecuada", dijo en un mensaje enviado a la AFP.

"Ignoramos si fue sometido a torturas o tratos inhumanos en prisión. Pero (...) no podía escribir, ni expresarse, ni ejercer su libertad de pensamiento: lo que, como intelectual, tuvo que ser la peor de las torturas", estimó.

La situación de la esposa de Liu, Liu Xia, está además en suspenso. Según Patrick Poon continuaba el lunes en arresto domiciliario.

Aunque no sea objeto de ninguna acusación oficial, Liu Xia, en arresto domiciliario en Pekín desde 2010, no tiene acceso a internet, no está autorizada a recibir visitas y sólo puede hablar raras veces por teléfono con su familia. La AFP no pudo contactar a Liu Xia este lunes.

Liu Xiaobo participó en 1989 del movimiento prodemocrático de la plaza Tiananmen, iniciado por estudiantes, cuando era profesor de la Universidad Normal de Pekín. Fue detenido cuando se reprimió el movimiento y purgó entonces un año y medio de prisión sin haber sido condenado.

Entre 1996 y 1999 fue enviado a un campo de reeducación "por el trabajo" y excluido de la universidad. Se convirtió entonces en uno de los organizadores del Centro independiente Pen China, que reagrupaba escritores.

"En un momento en que China quiere tener un papel internacional mayor, es apropiado que demuestre humanidad y compasión con un hombre que nunca cometió un crimen sino que dedicó su vida a la literatura y a la expresión libre", comentó el lunes el Pen Hong Kong, que pidió su liberación "incondicional".