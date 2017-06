China libera activistas que indagaban condiciones laborales

Las autoridades chinas liberaron bajo fianza a tres activistas que habían sido detenidos tras investigar las condiciones laborales en una fábrica de zapatos de la marca Ivanka Trump, se informó el miércoles.

Los tres activistas salieron de un cuartel policial en Ganzhou, una ciudad de la provincia de Jiangxi, el miércoles, el último de los 30 días del plazo legal para mantenerlos detenidos.

Los activistas trabajaban con China Labor Watch, un grupo con sede en Nueva York, e investigaban las condiciones laborales en las fábricas del Huajian Group en las ciudades de Ganzhou Dongguan en el sur de China.

Uno de los activistas, Hua Haifeng, cargaba a su hijito de 3 años cuando salía de la sede policial con su esposa y otros familiares.

"Hablaré a todos en unos días, cuando me organice. Estoy contento de estar libre, quiero pasar un tiempo con mi familia", dijo Hua a The Associated Press. "Aprecio que la prensa haya estado pendiente de mi caso, pero no estoy listo para hablar todavía”.

Hua se negó a dar más comentarios, pero dijo que no había sido maltratado. En China, la gente que sale de prisión en casos políticos por lo general tiene prohibido hablarle a la prensa.

China Labor Watch dijo que los activistas estarán libres bajo fianza, mientras se desarrolla su juicio.

Hua y sus camaradas estaban por difundir un informe detallando los bajos salarios, las horas extras obligadas, el abuso verbal y la contratación de estudiantes en las fábricas del Huajian Group.

La empresa rechaza las acusaciones y asegura que ha dejado de fabricar zapatos de la marca Ivanka Trump.