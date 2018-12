Choque en carretera de Nueva Jersey deja cuatro muertos

Cuatro personas murieron cuando un automóvil chocó contra un camión de carga de combustible en Nueva Jersey, informaron las autoridades.

El accidente fue reportado a eso de las 2:50 a.m. del miércoles en la carretera conocida como Garden State Parkway.

El automóvil era conducido por Kevin Quispe-Prieto, de 21 años y de Beachwood, dijo la policía.

Murieron en el lugar Quispe-Prieto y tres pasajeros: Jimmy Quispe-Prieto y Robert Ordenana, ambos de 23 años y Victor Lugo, de 24. Todos son de Lakewood. Las autoridades no han revelado si había parentesco entre ellos.

El chofer del camión de carga sufrió heridas leves.

Las autoridades han cerrado partes de la carretera a medida que investigan lo sucedido, lo que ha causado demoras viales.

State Police Investigate Fatal Crash that Killed Four on the Garden State Parkway https://t.co/E0Vr9OTGkz pic.twitter.com/8DY9DRViyO