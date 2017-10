Científicos cubanos rechazan posibilidad de ataques sónicos

Dos científicos cubanos consideraron una falsedad la acusación de Estados Unidos de que sus diplomáticos sufrieron un ataque sónico, mientras la cancillería espera mostrar este jueves conclusiones de su investigación sobre el caso.

“Cuando eso salió por primera vez, yo dije ‘esto es un invento, yo no sé cuál va a ser el propósito’”, señaló en una entrevista publicada por el periódico oficial Juventud Rebelde el jueves el doctor en Ciencias Físicas y profesor de la Universidad de La Habana, Daniel Stolik. “Cuando ya se tomaron las medidas de disminuir las relaciones con Cuba, ahí entendí cuál era el propósito”, afirmó.

El gobierno estadounidense informó que una veintena de sus diplomáticos sufrieron supuestos ataques con un arma sónica desconocida que les provocó sorderas temporales o permanentes, náuseas y otros síntomas aparentemente sin conexión.

Washington retiró al 60% de su personal en la isla y expulsó a diplomáticos cubanos, restringió la entrega de visas y emitió un aviso a los viajeros.

Las medidas dieron marcha atrás al mayor acercamiento entre Cuba y Estados Unidos desde la revolución impulsado en 2014 por el presidente Raúl Castro y su entonces colega Barack Obama. El actual mandatario Donald Trump se ha mostrado reacio a un mayor entendimiento con La Habana.

En la entrevista con Juventud Rebelde, Stolik y su colega y también físico, Carlos Barceló, del Ministerio de Salud Pública, explicaron que las características de las ondas sonoras como su frecuencia, absorción y dispersión hacen imposible pensar de manera realista en un ataque de ese tipo.

“Sería necesario un intercambio de información para conocer el origen, si es que eso existiera, aunque categóricamente es imposible”, explicó Barceló.

Funcionarios estadounidenses no quisieron hacer comentarios a The Associated Press sobre las afirmaciones de los científicos ni el anuncio de la presentación de los resultados.

Cuando se conocieron los supuestos ataques -que también habrían afectado a diplomáticos canadienses- Cuba negó categóricamente estar involucrada y designó una comisión investigadora al tiempo que dio acceso al FBI para que viajara a la isla.

Luego las autoridades denunciaron que Estados Unidos no les había pasado información y relativizaron los hechos, considerando que se trataba de una maniobra política de la administración norteamericana para provocar un retroceso en las relaciones bilaterales.

Los científicos explicaron además que la única arma sónica en el mundo es la LRAD (Long Range Acoustic Device), creada por sus colegas estadounidenses para dispersar manifestaciones y su sonido es como el de una intolerable alarma de automóvil.

Tampoco se reportaron víctimas cubanas.

“Ni sonido, ni infrasonido, ni ultrasonido, ni arma sónica. Que se busquen otro pretexto”, concluyó la nota de Juventud Rebelde.

Cuba indicó que unos 2.000 de sus mejores expertos analizaron pruebas y tomaron todo tipo de muestras de aire, suelo y hasta insectos sin lograr ningún tipo de respuesta.

Por su parte, la cancillería cubana en su cuenta de Twitter informó que en la noche del jueves dará a conocer un “audiovisual” que “expone conclusiones parciales de la exhaustiva investigación” sobre los supuestos ataques.