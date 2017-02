Cientos de europeos reclaman derechos en el Reino Unido

Unos pocos cientos de ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido se manifestaron este lunes ante el Parlamento británico reclamando la garantía de que seguirán viviendo como antes del Brexit.

Con eslogans como "no somos monedas de cambio", o "paren el Brexit, el Brexit es racista", los inmigrantes, algunos con décadas de residencia en el país, casados con británicos, o con hijos y nietos nacidos aquí, pidieron al gobierno de Theresa May les asegure que su posición no cambiará tras la salida del bloque.

Sin embargo, ocho meses después del referéndum en que los británicos aprobaron salir del bloque, May insiste en no dar esas garantías hasta que no reciba las mismas de sus socios europeos respecto a los 900.0000 británicos que viven en la UE.

Unos 3 millones de ciudadanos de la UE viven en el Reino Unido.

"Tienen que aclarar cuanto antes lo que va a ocurrirle a la gente, la gente tiene que planificar su futuro y deberían tener derecho a permanecer donde están", dijo a la AFP Kira, envuelta con la bandera alemana.

Esta muchacha de 18 años llegó cuando tenía apenas un año al país, y tiene miedo, sobre todo por sus padres y hermanos. "Yo soy joven, y puedo empezar una nueva vida en Alemania".

Agnes Baudur, una francesa en la sesentena que lleva la mitad de su vida en el país y está casada con un británico, empezó "a mirar los trámites para obtener el pasaporte, pero no he hecho nada todavía. Pensaba que podría seguir viviendo aquí, pero ahora empiezo a inquietarme".

La española Araceli Rodríguez, también de unos sesenta años, que llegó hace 33 al país, está a punto de ser bisabuela de una niña británica, y acudió a la manifestación por su bisnieta, su hija y sus nietos. En cuanto a ella, ya ha decidido que volverá a España en cuanto se jubile.

"Nunca pediré el pasaporte británico, me siento española y ya estoy contenta. Toda esta incertidumbre sobre nuestro futuro es como un acoso", afirmó. "Nunca pensé que volvería a España, pero cambié de opinión. No vale la pena quedarse en un país en el que no te quieren".