Cierra campaña electoral en Mali con presidente saliente Keita como favorito

El período de la campaña electoral para la segunda vuelta de las presidenciales de Mali finalizó hoy con el presidente saliente, Ibrahim Bubacar Keita (IBK), como claro favorito para ganar la cita de mañana domingo frente a su rival, el líder opositor Soumaila Cissé.

En el mitin de fin de campaña, IBK animó a sus partidarios a "acudir masivamente a votar" mañana y agradeció a los que le votaron en la primera vuelta del pasado 29 de julio, en la que ocupó el primer puesto con el 41,7 % de los votos, lejos de Cissé que ocupó el segundo puesto con 17,7 % de votos.

"Tenéis que ser movilizados y motivados. Váyanse a votar en la transparencia, la tranquilidad y la seguridad para elegir al nuevo presidente de Mali", dijo IBK en un tono seguro, al mismo tiempo que prometió garantizar la seguridad del país si ganara.

El presidente saliente se muestra como claro favorito en este escrutinio frente a una oposición cada vez más dividida y que deja al líder opositor Cissé con menos posibilidades para superar la segunda ronda.

De los 22 candidatos que participaron en la primera vuelta, varios se posicionaron a favor de IBK, mientras otros se mantuvieron neutros y declararon no respaldar a los dos candidatos de la segunda ronda de mañana.

Candidatos como Housseini Amion Guindo y Modibo Koné, que concurrieron a la primera vuelta y se colocaron en quinto y séptimo puesto, respectivamente, llamaron a sus partidarios a votar a favor de IBK, que si gana iniciará un segundo mandato de cinco años.

No obstante, los dos candidatos opositores claves en este escrutinio, que ocuparon el tercer y cuarto puesto, el empresario Aliou Diallo, que obtuvo el 8,03 % de los votos, y el ex primer ministro Cheick Modibo Diarra (7,39 %), decidieron no ofrecer su apoyo ni a IBK ni a Cissé.

En su último intento de recabar apoyo político, Cissé volvió a denunciar la presencia de "irregularidades" en la primera vuelta electoral, y recordó las "graves" amenazas (étnicas, de terrorismo yihadista o de seguridad alimentaria) que afronta actualmente el país.

"Os propongo contribuir conmigo en la reconstrucción del tejido social de nuestra nación desgarrada, para edificar el Estado sobre bases justas y sólidas, y así colocar a nuestro querido país Mali en el camino de la recuperación, la estabilidad y la paz", subrayó Cissé en el mitin de fin de campaña organizado ayer en la capital, Bamako.

Estas elecciones estuvieron marcadas por acusaciones de fraude electoral presentadas por la mayoría de los candidatos, pero estos recursos fueron rechazados en su mayoría por la Corte Constitucional el pasado miércoles, cuando ofreció los resultados definitivos de la primera vuelta.

La segunda vuelta se organizará mañana domingo 12 de agosto de las 08.00 a las 18.00 horas (misma hora GMT).

Más de 8,4 millones de electores malienses están llamados a votar en los 23.041 colegios electorales repartidos en el país.

Mali se encuentra en una situación de inseguridad y crisis política desde el golpe de Estado militar de 2012, que fue seguido de una rebelión independentista de los tuareg en el norte, apoyados por grupos yihadistas locales.

A pesar de su expulsión un año después por fuerzas internacionales encabezadas por Francia, esos grupos terroristas siguieron atentando contra el Ejército del país y la Misión de la ONU presente en el país (Minusma).