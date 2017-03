Colombia rechaza agresión de militares venezolanos a periodista

Colombia rechazó este viernes la agresión en Caracas de militares contra un periodista de un medio colombiano que cubría una manifestación estudiantil en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, que la víspera asumió las competencias del Parlamento.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, rechaza la agresión contra la periodista Elyangélica González, corresponsal de Caracol Radio en Caracas", indicó la cancillería en un comunicado.

Según el texto, la reportera "fue atacada por miembros de la Guardia Nacional de Venezuela cuando cumplía funciones atinentes a su cargo".

"Me cayeron a patadas diez personas, eran diez personas alrededor de mí, gritándome, jalándome el cabello, una me cargaba por la pierna, el otro por el brazo, me batían de un lado a otro", dijo la reportera llorando a Caracol Radio.

La comunicadora dijo que tras la agresión de los guardias, entre los que había mujeres, quedó "completamente arañada" y "rasguñada".

"Yo les gritaba lo que les podía gritar, que era periodista, que estaba haciendo mi trabajo, pero no, aquí parece que eso es ser un delincuente", afirmó.

La cancillería sostuvo que por canales diplomáticos está expresando al gobierno de Nicolás Maduro "su preocupación y rechazo ante este ataque al libre ejercicio de la libertad de expresión", al tiempo que "está solicitando las garantías y medidas propias para el ejercicio de la labor periodística".

Por su parte, el director de noticias de Caracol Radio, Darío Arizmendi, dijo que el medio ya presentó una denuncia ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami (Estados Unidos).

El gobierno de Maduro desató una avalancha de críticas de la comunidad internacional tras la decisión de la máxima instancia judicial del país de tomar las funciones del Legislativo, que fue calificada como un "golpe de Estado" por la oposición venezolana.