Colombia: exgeneral señalado por muertes cooperará por paz

El exgeneral colombiano Mario Montoya, señalado por unas 2.400 ejecuciones extrajudiciales que habrían sido cometidas mientras comandó a las Fuerzas Armadas entre 2006 y 2008, se comprometió el miércoles a cooperar con la justicia para proporcionar a las víctimas reparación y verdad.

Al asistir a una segunda audiencia ante el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Montoya firmó un acta donde aceptó ser juzgado por este organismo que investiga si estuvo o no involucrado en la muerte de centenares de civiles que fueron ejecutados por soldados y se convirtieron en víctimas del conflicto interno.

“Acepto, libre, y espontáneamente mi deseo de acogerme voluntariamente a la JEP, y me comprometo a contribuir a la verdad, a la no repetición y a la reparación material de la víctimas”, señaló el militar retirado.

El magistrado Pedro Elías Romero señaló que hasta ahora se ha logrado identificar 450 cuerpos de personas que habrían sido asesinadas mientras Montoya lideró al ejército colombiano.

En la audiencia estuvieron presentes familiares de presuntas víctimas, pero luego varios de ellos salieron sorpresivamente del auditorio argumentando que no había garantías ni habían sido declarados los asesinatos de sus seres queridos.

El abogado que representa a algunos afectados, German Romero, dijo a The Associated Press: “Aquí estamos hablando de un general que durante su mandato se cometieron unos 2.400 ejecuciones extrajudiciales hasta el momento. Si la JEP no tiene dentro su procedimiento la verdad de las víctimas, la protección de las víctimas, estamos asistiendo sino a una burla”.

Afuera del tribunal, cuatro activistas de derechos humanos, entre ellas una presunta sobreviviente de la violencia impulsada por el exgeneral, introdujeron la mitad de sus cuerpos en tierra rodeada de flores y sostuvieron pancartas que decían: “Montoya diga la verdad”.

Sandra Alvarez, la supuesta sobreviviente de un acto violento hace 16 años que habría sido comandado por Montoya --denominado “Operación Orión”-- dijo a la AP: “Estamos buscando 300 cuerpos desaparecidos. Hoy nos estamos sembrando y en busca de que los cuerpos estén hablando frente a todo lo sucedido de las violencia que han recibido durante todos estos años en este conflicto armado interno y le estamos diciendo al general Montoya que diga la verdad”.

Mientras comandó al ejército, Montoya asestó golpes clave a los rebeldes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que incluyeron el asesinato de Raúl Reyes, su segundo líder más importante, en una redada nocturna en un campamento en la jungla.

Montoya también planteó el rescate en 2008 de una docena de rehenes guerrilleros, incluidos tres contratistas militares estadounidenses, de un campamento rebelde en las profundidades de la jungla donde los rehenes fueron retenidos durante seis años.