Colorado: Granizo de gran tamaño deja 5 heridos

Un concurrido zoológico de Colorado cerró el martes mientras el personal evaluaba los daños causados por una fuerte granizada, aparte de las cinco personas que fueron llevadas al hospital y las dos aves que murieron.

El Zoológico Cheyenne Mountain sufrió muchos daños materiales el lunes durante la breve pero intensa granizada. Durante la tormenta cayeron granizos del tamaño de una pelota de béisbol, justo cuando en el parque de animales ubicado en centro de Colorado Springs había unas 3.400 personas. El granizo también golpeó a los autos en el estacionamiento.

Aparte de la gente que fue llevada al hospital, otras nueve personas fueron tratadas en el lugar, dijo el Departamento de Bomberos de Colorado Springs.

Jenny Koch, director de mercadeo del zoológico, dijo que un buitre y un pato murieron por el granizo. Otro buitre resultó herido y estaba siendo tratado por veterinarios.

Ningún niño participante de algún un taller en el zoológico resultó herido.

El Servicio Nacional de Meteorología confirmó que se reportó granizo del tamaño de pelotas de béisbol en el parque de animales y granizo un poco más grande se registró en la ciudad aledaña de Security.

La tormenta dejó sin electricidad a casi 2.000 clientes y la fuerte lluvia y los escombros obligaron al cierre de la autopista federal 24 al oeste de la ciudad turística de Manitou Springs, reportó The Colorado Springs Gazette.

El Hotel Broadmoor también fue azotado por el granizo, y el personal evaluaba los daños.

